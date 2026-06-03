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Gol Caracol  / Uruguay, atenta a una de sus figuras para el Mundial 2026; se confirmó la lesión que sufrió

Uruguay, atenta a una de sus figuras para el Mundial 2026; se confirmó la lesión que sufrió

Después de que le realizaran los estudios médicos y a falta de pocos días para que ruede la pelota en el Mundial 2026, se reveló la gravedad de la molestia física.

Por: EFE
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Uruguay, atenta a la evolución de Giorgian De Arrascaeta de cara al Mundial 2026
Uruguay, atenta a la evolución de Giorgian De Arrascaeta de cara al Mundial 2026
AFP

El centrocampista uruguayo, Giorgian de Arrascaeta, tiene una lesión muscular en el gemelo de su pierna, pero esta situación no imposibilita su participación en el Mundial 2026 y por lo tanto se mantiene dentro de la lista de convocados.

Así lo confirmó este miércoles la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado emitido luego de los estudios que se le hicieron al número 10 de la Celeste.

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"El futbolista sufrió una molestia en una de sus piernas en el entrenamiento matutino del martes 2 de junio en el Complejo Celeste. Se realizaron los estudios correspondientes y se confirmó la lesión muscular en el gemelo, pero la misma no imposibilita su participación en el Mundial. Se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026", dice el texto.

El centrocampista se lesionó a 13 días del debut de la Celeste ante Arabia Saudí por la primera fecha del Grupo H, que también integran España y Cabo Verde.

El martes, en diálogo con la prensa, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, explicó que la sanidad estaba trabajando en los casos que tenía previstos y que en esa jornada se había sumado la del número 10.

Giorgian de Arrascaeta, mediocampista de la Selección Uruguay, podría perderse el Mundial 2026
Giorgian de Arrascaeta, mediocampista de la Selección Uruguay, podría perderse el Mundial 2026
AFP

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"Hoy se sumó el caso de Giorgian, que tendría una afección de carácter muscular, pero resta todavía confirmar la entidad para saber cuán profundo es el tema. Esperamos con optimismo para que pueda estar", apuntó Alonso el pasado martes 2 de junio.

De Arrascaeta comenzó a trabajar con la selección en el Complejo Celeste desde el pasado 18 de mayo. Allí comenzó también a recuperarse de otra lesión: una fractura en la clavícula derecha.

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Sobre este tema habló este lunes el seleccionador Bielsa en una conferencia a ese tema.

La Selección Uruguay podría quedarse sin Giorgian de Arrascaeta para el Mundial 2026
La Selección Uruguay podría quedarse sin Giorgian de Arrascaeta para el Mundial 2026
AFP

"La clínica es el estudio que hace un médico sin apoyo tecnológico. La clínica de él es muy buena, pero las recomendaciones son que no se puede volver a someter el hueso a la fricción hasta una fecha en particular. Esa fecha es el viernes previo al partido del lunes, que es el primero que juega Uruguay", explicó.

De esta forma apuntó que De Arrascaeta recién iba a poder entrenarse a la par de sus compañeros el próximo 12 de junio.

"Quiere decir que él va a volver a hacer una práctica de fútbol tres días antes del partido. Desde hoy hasta ese viernes él puede hacer todo lo que hace un futbolista para prepararse, salvo alguna acción que corra el riesgo de el choque que le puede generar una nueva ruptura", puntualizó el seleccionador nacido en Argentina.

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