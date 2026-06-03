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Gol Caracol  / A estrella del Mundial 2026 "le negraron la autorización para viajar a Estados Unidos"

A estrella del Mundial 2026 "le negraron la autorización para viajar a Estados Unidos"

El jugador fue notificado justo cuando su selección se disponía a viajar al Mundial 2026, por lo que tuvo que quedarse, mientras que los demás ya están en el campamento.

Por: AFP
Actualizado: 3 de jun, 2026
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El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, cuyas sedes son Estados Unidos, México y Canadá
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, cuyas sedes son Estados Unidos, México y Canadá
Getty Images

La selección suiza de fútbol viajó hacia su campo base en California sin su delantero estrella, Breel Embolo, al que por el momento se le ha denegado la autorización administrativa para viajar a Estados Unidos, a nueve días del Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio).

El delantero del Rennes "lamentablemente no puede viajar a Estados Unidos con el equipo por el momento", indicó al mediodía la Federación Suiza (ASF), justo antes de la salida del vuelo Zúrich-Los Ángeles del resto de la delegación.

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La autorización conocida como Esta de Breel Embolo, un sistema automatizado que verifica si los viajeros exentos de visado pueden entrar en Estados Unidos, "seguía aprobada hasta esta mañana", señaló la ASF.

"Sin embargo, a las 10h 30 nos informaron de que su expediente Esta volvía a ser objeto de un examen complementario", añadió la ASF.

El organismo suizo, "actualmente en contacto con las autoridades competentes", "parte de la base de que Breel se unirá al equipo hoy mismo o mañana", y no ha comunicado ninguna hipótesis que pueda explicar este contratiempo.

Breel Embol es figura de la Selección Suizapara el Mundial 2026
Breel Embol es figura de la Selección Suizapara el Mundial 2026
AFP

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El pasado 21 de abril, la justicia suiza condenó de manera definitiva con una multa a Breel Embolo por múltiples amenazas proferidas en 2018 durante una pelea en Basilea.

La Nati, octavofinalista en las tres últimas Copas del Mundo, comenzará la fase de grupos el 13 de junio contra Catar, en San Francisco.

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El domingo venció 4-1 a Jordania en un partido de preparación, antes de un último amistoso el sábado contra Australia, cerca de su cuartel general en San Diego.

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