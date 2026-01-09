"Fue horrible en Manchester, lo peor y asqueroso; la gente es de cara pálida, primitiva y extraña"

Ángel Di María es uno de los jugadores argentinos que logró hacerse un nombre en el fútbol de Europa. El popular ‘Fideo’, campeón del mundo con la ‘albiceleste’ en Qatar 2022, vistió los colores del Real Madrid, Benfica, PSG, Manchester United, entre otros, pero en las últimas horas éste ha trascendido por unas declaraciones de su esposa.

Si bien las palabras de Jorgelina Cardoso, mujer del volante de 37 años y actualmente en Rosario Central fueron hace varios años, las mismas han sido replicadas en la prensa internacional. Todo tiene que ver con su paso por la ciudad de Mánchester, mientras que Di María jugó para los ‘diablos rojos’. Cardoso contó que su estancia en Inglaterra “fue de lo peor”.

"Fue horrible. Mánchester es lo peor. Todo es horrible en Mánchester. De hecho, peleé mucho con Ángel (Di María) al respecto. Vivimos en Madrid, él jugó en el mejor equipo del mundo,que para mí, es el Real Madrid. Éramos perfectos, el clima era perfecto, la comida era perfecta. Y de repente dijo que había una propuesta para ir a Manchester United, y yo le dije: 'No hay posibilidad. Vas a ir solo. No vamos'", expresó

Jorgelina en el programa ‘Los Ángeles de la Mañana’ por allá en 2020.

Ángel Di María en su paso por el Manchester United. AFP

Recordemos que Di María se mudó a Old Trafford en 2014 por 59.7 millones de libras esterlinas, pero sólo duró una temporada en los 'red devils' antes de ser vendido al París Saint-Germain.



La mujer de Di María complementó que en esa época “hubo mucho dinero involucrado” y que en España los “llamaban acaparadores de dinero. Y tenían razón. Si estás trabajando para una empresa y aparece la competencia y te ofrece pagar el doble, lo aceptas”.

Publicidad

Cardoso, agregó que en ese tiempo “no culpó” a su esposo por fichar por el United y establecerse en la ciudad de Mánchester, pero dejó unas crudas palabras: “Solo le dije: 'Querido, quiero suicidarme, ya es de noche a las 14:00 horas'".

Por último, se refirió al estilo de vida de ese lugar y dejó unos conceptos sobre cómo eran los individuos y comportamientos. Di María y su familia sufrieron un robo en su domicilio, aunque afortunadamente los ladrones se fueron con las manos vacías.

"La gente es de cara pálida, primitiva y extraña. Están caminando por la calle y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa. Todas las chicas perfectamente maquilladas a las nueve y ahí estoy yo con el pelo recogido en un moño y sin maquillaje", terminó por decir Jorgelina Cardoso.