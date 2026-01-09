Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Fue horrible en Manchester, lo peor y asqueroso; la gente es de cara pálida, primitiva y extraña"

"Fue horrible en Manchester, lo peor y asqueroso; la gente es de cara pálida, primitiva y extraña"

En las últimas horas han trascendido unas declaraciones del entorno de un jugador que pasó por Manchester United. No se guardó nada; acá los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ene, 2026
Comparta en:
Ángel Di María en su paso por el Manchester United.
Ángel Di María en su paso por el Manchester United.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad