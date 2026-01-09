Real Madrid femenino vs. Sevilla: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Linda Caicedo

Luego de la pausa por las festividades navideñas y fin de año del 2025, la Liga F vuelve a la acción, y por supuesto, que el Real Madrid femenino, liderado por Linda Caicedo, tendrá una nueva salida.

Las dirigidas por Pau Quesada Tormos recibirán en el Alfredo Di Stéfano al Sevilla, en cumplimiento de la jornada 16. El triunfo será vital para continuar dando la pelea en el certamen ‘ibérico’.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

Las ‘merengues’ ocupan la segunda posición en la clasificación general con 32 puntos, a siete enteros de las líderes, el Fútbol Club Barcelona, que será su próximo contrincante en los cuartos de final de la Copa de la Reina.



Por el lado de la escuadra sevillana son sextas en la tabla general con 24 enteros e irán al Alfredo Di Stéfano con la misión de quitarle puntos a las de la ‘casa blanca’.



Opiniones de las protagonistas

"Arrancamos con mucha ilusión y ambición. Este fin de semana afrontamos el primer reto de la temporada y queremos empezar con buen pie. Queremos hacernos fuertes en casa, hacerla respetar y disfrutar junto a nuestra afición consiguiendo los primeros tres puntos de este 2026", esas fueron las palabras de Linda Caicedo a los medios oficiales del Real Madrid femenino.

La delantera colombiana, de 20 años, es uno de los baluartes de las ‘merengues’. Sus buenas actuaciones en el campo de juego le permitieron ser elegida como la ‘Jugadora Cinco Estrellas de Mahou’ del mes de diciembre.

Por su parte, KarenHolmgaard habló del Sevilla y de lo importante que es empezar el 2026 con un triunfo en casa.

"Me siento muy bien, es agradable estar de nuevo con las chicas y el ‘staff’. Hemos tenido una semana muy buena y preparando el partido del sábado. Estamos deseando jugar otra vez en casa frente a nuestros aficionados, tenemos muy buenos fans. Sevilla es un buen equipo, no hay malos equipos en esta liga, así que estamos emocionadas de enfrentarnos a ellas. Tenemos que empezar con un alto nivel”,

Real Madrid femenino vs. Sevilla: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Liga F con Linda Caicedo