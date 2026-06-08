A cuántos títulos llega Junior si vence a Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

Junior de Barranquilla está a 90 minutos de quedar aún más arriba entre los clubes más ganadores del fútbol colombiano. El conjunto dirigido por Alfredo Arias afrontará este lunes 8 de junio el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, con una ventaja importante luego del compromiso de ida. El encuentro está programado para las 5:00 p.m.

En el primer duelo de la serie, disputado en el estadio Romelio Martínez, Junior se impuso con autoridad por 3-0 y quedó muy cerca de celebrar una nueva estrella. El equipo barranquillero sacó diferencia gracias a una actuación contundente y ahora llega a territorio antioqueño con margen para administrar la ventaja.

Si logra sostener la diferencia o quedarse con el resultado global, Junior alcanzará 12 títulos de Liga en el fútbol profesional colombiano. De esa manera, ampliaría su propio registro y se consolidaría en el grupo de clubes más ganadores del país.

Final entre Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional Colprensa

Actualmente, el cuadro ‘rojiblanco’ acumula 11 campeonatos de Primera División, obtenidos en los torneos de 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y 2025-II.



En la tabla histórica de campeones de Liga, el panorama quedaría así si Junior consigue el título:

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Atlético Nacional — 18 títulos

Millonarios — 16 títulos

América de Cali — 15 títulos

Junior — 12 títulos

Deportivo Cali — 10 títulos

Santa Fe — 10 títulos

Independiente Medellín — 6 títulos

Once Caldas — 4 títulos

Deportes Tolima — 3 títulos

Deportivo Pasto — 1 título

Deportes Quindío — 1 título

Cúcuta Deportivo — 1 título

Atlético Bucaramanga — 1 título

Unión Magdalena — 1 título

Boyacá Chicó — 1 título

Deportivo Pereira — 1 título

Con ese escenario, el club barranquillero se despegaría todavía más de Deportivo Cali y Santa Fe y comenzaría a acercarse a América de Cali, que ocupa el tercer lugar histórico.

Sin embargo, la serie aún no está cerrada. Atlético Nacional tendrá el respaldo de su afición y buscará una remontada que le permita alcanzar la estrella número 19 y mantenerse como el equipo con más títulos de Liga en Colombia.