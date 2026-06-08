A cuántos títulos llega Junior si vence a Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

Junior de Barranquilla está a 90 minutos de quedar aún más arriba entre los clubes más ganadores del fútbol colombiano. El conjunto dirigido por Alfredo Arias afrontará este lunes 8 de junio el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, con una ventaja importante luego del compromiso de ida. El encuentro está programado para las 5:00 p.m.
En el primer duelo de la serie, disputado en el estadio Romelio Martínez, Junior se impuso con autoridad por 3-0 y quedó muy cerca de celebrar una nueva estrella. El equipo barranquillero sacó diferencia gracias a una actuación contundente y ahora llega a territorio antioqueño con margen para administrar la ventaja.
Si logra sostener la diferencia o quedarse con el resultado global, Junior alcanzará 12 títulos de Liga en el fútbol profesional colombiano. De esa manera, ampliaría su propio registro y se consolidaría en el grupo de clubes más ganadores del país.
Actualmente, el cuadro ‘rojiblanco’ acumula 11 campeonatos de Primera División, obtenidos en los torneos de 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y 2025-II.
En la tabla histórica de campeones de Liga, el panorama quedaría así si Junior consigue el título:
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- Atlético Nacional — 18 títulos
- Millonarios — 16 títulos
- América de Cali — 15 títulos
- Junior — 12 títulos
- Deportivo Cali — 10 títulos
- Santa Fe — 10 títulos
- Independiente Medellín — 6 títulos
- Once Caldas — 4 títulos
- Deportes Tolima — 3 títulos
- Deportivo Pasto — 1 título
- Deportes Quindío — 1 título
- Cúcuta Deportivo — 1 título
- Atlético Bucaramanga — 1 título
- Unión Magdalena — 1 título
- Boyacá Chicó — 1 título
- Deportivo Pereira — 1 título
Con ese escenario, el club barranquillero se despegaría todavía más de Deportivo Cali y Santa Fe y comenzaría a acercarse a América de Cali, que ocupa el tercer lugar histórico.
Sin embargo, la serie aún no está cerrada. Atlético Nacional tendrá el respaldo de su afición y buscará una remontada que le permita alcanzar la estrella número 19 y mantenerse como el equipo con más títulos de Liga en Colombia.
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