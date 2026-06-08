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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A cuántos títulos llega Junior si vence a Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

A cuántos títulos llega Junior si vence a Nacional en la final de Liga BetPlay I-2026

Junior ganó 3-0 en Barranquilla y arriba a Medellín con ventaja y una gran oportunidad de ampliar su palmarés deportivo. Acá todos los títulos de los 'curramberos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Final entre Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Colprensa

Junior de Barranquilla está a 90 minutos de quedar aún más arriba entre los clubes más ganadores del fútbol colombiano. El conjunto dirigido por Alfredo Arias afrontará este lunes 8 de junio el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 frente a Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, con una ventaja importante luego del compromiso de ida. El encuentro está programado para las 5:00 p.m.

En el primer duelo de la serie, disputado en el estadio Romelio Martínez, Junior se impuso con autoridad por 3-0 y quedó muy cerca de celebrar una nueva estrella. El equipo barranquillero sacó diferencia gracias a una actuación contundente y ahora llega a territorio antioqueño con margen para administrar la ventaja.

Atlético Nacional venció 7-1 a Inter de Bogotá.
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Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 2; Santiago Buitrago figuró

Si logra sostener la diferencia o quedarse con el resultado global, Junior alcanzará 12 títulos de Liga en el fútbol profesional colombiano. De esa manera, ampliaría su propio registro y se consolidaría en el grupo de clubes más ganadores del país.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Final entre Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Colprensa

Actualmente, el cuadro ‘rojiblanco’ acumula 11 campeonatos de Primera División, obtenidos en los torneos de 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y 2025-II.

En la tabla histórica de campeones de Liga, el panorama quedaría así si Junior consigue el título:

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  • Atlético Nacional — 18 títulos
  • Millonarios — 16 títulos
  • América de Cali — 15 títulos
  • Junior — 12 títulos
  • Deportivo Cali — 10 títulos
  • Santa Fe — 10 títulos
  • Independiente Medellín — 6 títulos
  • Once Caldas — 4 títulos
  • Deportes Tolima — 3 títulos
  • Deportivo Pasto — 1 título
  • Deportes Quindío — 1 título
  • Cúcuta Deportivo — 1 título
  • Atlético Bucaramanga — 1 título
  • Unión Magdalena — 1 título
  • Boyacá Chicó — 1 título
  • Deportivo Pereira — 1 título

Con ese escenario, el club barranquillero se despegaría todavía más de Deportivo Cali y Santa Fe y comenzaría a acercarse a América de Cali, que ocupa el tercer lugar histórico.

Sin embargo, la serie aún no está cerrada. Atlético Nacional tendrá el respaldo de su afición y buscará una remontada que le permita alcanzar la estrella número 19 y mantenerse como el equipo con más títulos de Liga en Colombia.

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
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