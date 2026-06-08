Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 2; Santiago Buitrago figuró

Este lunes 8 de junio, la etapa 2 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 se llevó a cabo entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay con un recorrido de 234 kilómetros y cinco puertos de montaña. El ganador fue danés Anthon Charmig (Uno X Mobility), quien se metió en la fuga y atacó sobre el final para triunfar en territorio francés. Por su parte, Alex Baudin (EF Education EasyPost) retuvo el liderato.

Los corredores tomaron la salida y emprendieron las acciones en la fracción más larga de esta edición de la carrera. Los ataques no se hicieron esperar y diez pedalistas tomaron la batuta: Anthon Charmig, Raúl García Pierna, Vlad Van Mechelen, Baptiste Veistroffer, Jordan Jegat, Alex Díaz, Nadav Raisberg, Benjamin Thomas, Clément Braz Afonso y Henri Renard-Haquin.

El lote se tomó con calma la situación ante la ausencia de hombres importantes en la fuga y dieron una renta que llegó a estar por encima de los seis minutos. Por su parte, Thomas sacó provechó adelante y se quedó con los puntos en Col de Chatain, Col de la Croix de Toutes Aures y Col Robert Marchand. Raisberg hizo lo propio en el esprint intermedio en Saint-Bonnet-le-Froid.

A 45 km, Veistroffer y Braz atacaron en el grupo de escapados y rasparon unos segundos de ventaja.



Braz se mantuvo firme, quedó solo y cruzó primero en el puerto Cote des Baragues. El francés empezó a sufrir y se le unieron Charmig y García Pierna.

Publicidad

Charmig bonifició en el Cote Saint Vidal mientras que en el lote se dieron algunos ataques, entre ellos, el del colombiano Santiago Buitrago.

Finalmente, Charmig se marchó en solitario y dejó regados a sus compañeros de fuga para alzar los brazos en línea de meta.

Anthon Charmig, ganador de la etapa 2 del Tour Auvergne - Rhone Alpes 2026. AFP.

Publicidad

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 2