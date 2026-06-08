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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 2; Santiago Buitrago figuró

Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 2; Santiago Buitrago figuró

La segunda jornada del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 dejó como ganador al danés Anthon Charmig (Uno X Mobility). Alex Baudin (EF Education EasyPost) sigue de líder.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

Este lunes 8 de junio, la etapa 2 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026 se llevó a cabo entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay con un recorrido de 234 kilómetros y cinco puertos de montaña. El ganador fue danés Anthon Charmig (Uno X Mobility), quien se metió en la fuga y atacó sobre el final para triunfar en territorio francés. Por su parte, Alex Baudin (EF Education EasyPost) retuvo el liderato.

Los corredores tomaron la salida y emprendieron las acciones en la fracción más larga de esta edición de la carrera. Los ataques no se hicieron esperar y diez pedalistas tomaron la batuta: Anthon Charmig, Raúl García Pierna, Vlad Van Mechelen, Baptiste Veistroffer, Jordan Jegat, Alex Díaz, Nadav Raisberg, Benjamin Thomas, Clément Braz Afonso y Henri Renard-Haquin.

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El lote se tomó con calma la situación ante la ausencia de hombres importantes en la fuga y dieron una renta que llegó a estar por encima de los seis minutos. Por su parte, Thomas sacó provechó adelante y se quedó con los puntos en Col de Chatain, Col de la Croix de Toutes Aures y Col Robert Marchand. Raisberg hizo lo propio en el esprint intermedio en Saint-Bonnet-le-Froid.

A 45 km, Veistroffer y Braz atacaron en el grupo de escapados y rasparon unos segundos de ventaja.

Braz se mantuvo firme, quedó solo y cruzó primero en el puerto Cote des Baragues. El francés empezó a sufrir y se le unieron Charmig y García Pierna.

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Charmig bonifició en el Cote Saint Vidal mientras que en el lote se dieron algunos ataques, entre ellos, el del colombiano Santiago Buitrago.

Finalmente, Charmig se marchó en solitario y dejó regados a sus compañeros de fuga para alzar los brazos en línea de meta.

Anthon Charmig, ganador de la etapa 2 del Tour Auvergne - Rhone Alpes 2026.
Anthon Charmig, ganador de la etapa 2 del Tour Auvergne - Rhone Alpes 2026.
AFP.

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Clasificación general del Tour Auvergne - Rhône-Alpes, tras la etapa 2

  1. Alex Baudin — EF Education - EasyPost — 9:27:40
  2. Ramses Debruyne — Alpecin - Premier Tech — a 0:32
  3. Kevin Vermaerke — UAE Team Emirates - XRG — mismo tiempo
  4. Léo Bisiaux — Decathlon CMA CGM Team — mismo tiempo
  5. Ben Tulett — Team Visma | Lease a Bike — mismo tiempo
  6. Luke Tuckwell — Red Bull - BORA - hansgrohe — mismo tiempo
  7. Kévin Vauquelin — Netcompany INEOS — mismo tiempo
  8. Oscar Onley — Netcompany INEOS — mismo tiempo
  9. Rudy Molard — Groupama - FDJ United — mismo tiempo
  10. Luke Plapp — Team Jayco AlUla — mismo tiempo
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