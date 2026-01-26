"A Juan Carlos Osorio tengo mucho que agradecerle, me potenció; y Reinaldo Rueda es mi padre"

Orlando Berrío declaró su amor y sentimiento de gratitud por Atlético Nacional en una extensa entrevista para el 'Anecdotario', de Gol Caracol, en donde hizo un repaso por su paso por el club, con el que se coronó campeón del fútbol colombiano y también de la Copa Libertadores de América en 2016.

Y en ese proceso, el cartagenero también recordó a los entrenadores que lo marcaron mientras vistió los colores de los 'verdolagas', en particular de dos reconocidos hombres de los banquillos como lo son Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio. De igual manera, reveló quién lo recibió cuando viajó desde su ciudad natal a Medellín para probar suerte y el DT que lo puso a debutar en el profesionalismo.

¿Cómo fue esa llegada a Nacional, qué técnico lo recibió para la prueba?

"Hago divisiones menores en Nacional, que es donde me termino de formar, me proyecto para jugar, fue ahí con el profesor Jimmy Arango. Hay que decir que en Medellín no fue fácil, fue duro dejar la casa, pasar a vivir en una casa hogar, pero bueno eso sirvió para valorar lo que tenía en mi casa".

Orlando Berrío, celebrando un gol en su etapa en Atlético Nacional Foto: AFP

¿Y quién le dio la opción de debutar en el profesionalismo?

"Fue el profesor Luis Fernando Suárez el que me dio la oportunidad. En ese entonces estaba lo de la norma de los Sub-20, pero al final yo estaba preparado para eso. No me tocó como otros jóvenes a los que pusieron pocos minutos y para afuera".



¿Qué me dice si le nombro a Juan Carlos Osorio?

"El 'profe' Osorio me dio la oportunidad de jugar de extremo, además que él me dio la opción de regresar a Nacional, luego de haber estado en Millonarios y Patriotas. Habló conmigo y me dijo que por velocidad yo siempre podía ganar y así que tengo mucho que agradecerle. Me hizo entender el fútbol de otra manera, a analizar dónde estaban los espacios. Osorio fue el potenciador para que Berrío fuera otro tipo de jugador".

Publicidad

¿Qué diferente tiene Osorio, con relación a otros entrenadores?

"El profe Osorio sabe dónde el jugador puede ser útil, equivocado o no, ese es el potencial que tiene él para ver dónde lo pone a uno, algo que no todo el mundo se atreve. Y sabe qué, con él nunca repetimos entrenamiento. Además es buena la información que tiene del juego, dónde están los espacios, posicionamiento del cuerpo, la manera de ganar milésimas de segundo en la cancha, en un partido. Es una persona con la que tengo buena relación, me puedo sentar a tomar un café, es un gran ser humano".

¿Y Reinaldo Rueda?

"Es un padre futbolístico, es un señor en todo el sentido de la palabra, es una persona con la que no dan ganas de pelear, es un conocedor de fútbol, con muchas experiencias y también nos ayudó mucho. El 'profe' Reinaldo llegó a terminar lo que Juan Carlos Osorio plantó, así que en Nacional hay que darle valor a ambos. Rueda nos llevó a la gloria, nos ayudó a terminar de crecer".

Publicidad

Entrevista completa con Orlando Berrío: