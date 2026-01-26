Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "A Juan Carlos Osorio tengo mucho que agradecerle, me potenció; y Reinaldo Rueda es mi padre"

"A Juan Carlos Osorio tengo mucho que agradecerle, me potenció; y Reinaldo Rueda es mi padre"

En Nacional tanto muchos jugadores, como los mismos hinchas recuerdan con especial cariño y aprecio a dos profesionales como los técnicos Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda dirigiendo a Atlético Nacional.
Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda dirigiendo a Atlético Nacional.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad