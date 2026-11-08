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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Rafael Dudamel advirtió de cara a los cuadrangulares; "se viene lo bonito y hay ilusión"

Rafael Dudamel advirtió de cara a los cuadrangulares; "se viene lo bonito y hay ilusión"

Después de haber empatado 0-0 con América, el técnico del Cali, Rafael Dudamel, resaltó cada una de las virtudes de su equipo, mostrándose seguro para lo que viene.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Rafael Dudamel, entrenador de Deportivo Cali, tras el clásico contra América de Cali
Rafael Dudamel, entrenador de Deportivo Cali, tras el clásico contra América de Cali
Facebook de Deportivo Cali

La fase de 'todos contra todos' de la Liga BetPlay II-2026 está llegando a su final. A falta de una jornada para el cierre de esta, algunos clubes ya están clasificados y piensan en cuadrangulares, como es el caso del Cali. Por eso, después de empatar 0-0 con América de Cali, el entrenador del 'azucarero', Rafael Dudamel, dejó claro que su equipo llega en forma, en un gran momento y que la ilusión de obtener el título es grande.

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¿Cuál era la intención del Cali en el clásico?
"Nuestra estrategia nunca fue ubicarnos en una zona media baja, lo que queríamos era tener la pelota y se logró. Ahora, también se trabajó bien sin el balón y controlamos a un rival que tiene una sincronía muy bien desarrollada. Destaco el funcionamiento de América de Cali, en especial en el frente de ataque y se controló bien. Lo que más se nos presentaba era recuperar y tener buenas transiciones, pero la cancha no ayudó por tanta lluvia. Se hizo un partido bravo. A aquellos que dicen que un partido es bueno por muchos goles, no fue para ellos, pero para quienes disfrutan el fútbol por la estrategia, se van contentos a casa. Terminamos la llave contra nuestro rival de patio, con un triunfo en casa y un empate en visita, entonces está bien. Eso sí, el equipo puede dar más y lo sabemos, se está trabajando para ello".

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¿Cree que se pudo haber obtenido más que un solo punto?
"Sí, quizá nos faltó estar finos en los últimos metros, pasar con más volumen de defensa a ataque, pero es que el rival también juega y lo hacía bien para contrarrestar lo nuestro. Los equipos que trabajan tanto en lo posicional como lo hace David González, que es un extraordinario entrenador, saben defender a campo abierto y lo hicieron bien".

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¿Cómo ve a su equipo?
"Hemos logrado estructurar un plantel de alta calidad. Hemos desarrollado y consolidando en varias zonas, buenos circuitos. Viene lo más bonito que son los cuadrangulares y me proyecto con ilusión porque se está demostrando que tenemos un buen equipo. Hay muchos números que avalan lo que se está haciendo".

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Colprensa

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¿Qué faltó para ganar?
"Calma, no apresurarnos en las transiciones. Sentía que el rival tenían mucho respeto por nuestro equipo y nos cerraba los espacios. Este partido nos dejó buenas sensaciones".

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¿Se va satisfecho con este resultado?
"Tuvimos el control por varios momentos y terminamos más enteros desde lo físico. Me voy complacido de haber disfrutado de un partido de buen nivel, sin goles, pero tácticamente bien jugado y con un marco espectacular. Los felicito porque generaron morbo por una frase que dije antes del partido. Se vivió un clásico impecable, dentro y fuera de la cancha, y los jugadores estuvieron a la altura".

¿Qué lo deja tranquilo?
"Ha sido un partido de muchos duelos desde la amplitud y también en el juego aéreo. En ambas áreas se dieron muchos duelos. América trabaja bien las pelotas quietas y no lo sufrimos, gracias a nuestro arquero y al nivel de concentración de los defensas y el equipo en general. Estuvimos bien y firmes en los duelos".

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