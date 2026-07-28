Tigres y Atlético Nacional se volverán a ver las caras, para disputar la vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026 en el estadio El Campín. Recordemos que el cuadro 'verdolaga' tiene una ventaja de 2-0.

El juego de ida se disputó en el estadio Cincuentenario de Medellín, fue el regreso para ambos equipos para el segundo semestre del año, donde Juan Manuel Zapata y Yeicar Perlaza marcaron los tantos para la ventaja en la llave.

¿A qué hora juegan EN VIVO HOY Tigres vs. Nacional, POR TV, en Copa Colombia?

En ese orden de ideas, ahora ambas escuadras disputarán la vuelta y será en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y no en el estadio Metropolitano de Techo o el estadio Enrique Olaya Herrera, como acostumbra a jugar el equipo capitalino, esto se debe a la alta demanda que se espera de público y para ofrecer mejores condiciones en el tema logístico.

Por ende, el 'Coloso de la 57' albergará dicho encuentro este martes 28 de julio, y el balón rodará a las 8:30 de la noche. Como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.



Sin embargo, en nuestro portal: www.golcaracol.com, encontrará un minuto a minuto del juego, las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas, llevándole un cubrimiento completo de este interesante compromiso.

Tigres y Atlético Nacional rivalizan en El Campín por la Copa BetPlay 2026. Fotos tomadas de @TigresCol y @nacionaloficial

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¿Cuánto valen las boletas para asistir al partido Tigres vs. Nacional?

Para nadie es un secreto que cada vez que el equipo 'verdolaga' juega en la capitál del país, su hinchada acostumbra a tener una inmensa presencia para alentarlos y apoyarlos, por ende, dicha decisión de jugarse en El Campín ha tenido buena respuesta por la alta demanda de entradas vendidas, la cual el precio oscilan entre los $50.000 hasta los $110.000, dependiendo de la localidad, según 'Tu Boleta'.

Para examinar a fondo el costo de cada localidad, en Gol Caracol le explicaremos con detalle: las tribunas norte y sur tienen un valor de $50.000; la tribuna oriental, en sus localidades general, platea y preferencial, cuesta $75.000; la occidental general tiene un precio de $95.000; mientras que la occidental en Platea Alta, Platea Baja y Preferencial vale $110.000.