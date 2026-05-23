"Acción temeraria", el calificativo de los expertos arbitrales por pisotón de Campuzano a Rovira

Atlético Nacional avanzó a la gran final de la Liga BetPlay I-2026, al imponerse en la serie global por 4-1 al Deportes Tolima, pero en el partido de vuelta de las semifinales disputado en el Atanasio Girardot, este sábado, se presentó una jugada en la que Jorman Campuzano le pegó un pisotón a Bryan Rovira; para los expertos arbitrales, el jugador 'verdolaga' debió ver la tarjeta roja.

La acción en cuestión se generó al minuto 58 y cuando el marcador estaba 2-0 para los dirigidos por Diego Arias. En dicha jugada, Campuzano fue duro abajo, directo al pie del futbolista del conjunto 'pijao'; y de inmediato, se prendieron las alarmas en el local, ya que el oriundo de Tamalameque (Magdalena) tenía tarjeta amarilla; no obstante, el número 21 del 'verdolaga' se salvó de la expulsión.

A raíz de esto, en las redes sociales los expertos del arbitraje generaron una postura clara; era roja para Campuzano, debido a que la acción "fue temeraria". Consideraron que hubo fallo de Carlos Bentancur.

"Le perdonó la roja. Un pisón pie con pie da amarilla de acuerdo a la Ley 12. Desde esa perspectiva, Campuzano, de Nacional, y quien ya tenía amarilla debió ver la segunda por el pisón temerario a Rovira del Tolima. Betancur se la perdonó", escribió el analista José Borda, en su cuenta en 'X'.



LE PEDONÓ LA ROJA

Un pisón pie con pie da amarilla de acuerdo a la Ley 12, desde esa perspectiva Campuzano de Nacional ya tenia amarilla y debió ver la segunda por el pisón temerario a Rovira del Tolima. Betancur se la perdonó pic.twitter.com/cWw5DQuxth — Jose Borda (@Borda_analista) May 24, 2026

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Mientras que en la cuenta 'El VAR Central' escribieron: "Era la segunda: Entrada (pisotón) de Jorman Campuzano sobre Brayan Rovira. Este tipo de acciones se consideran temerarias y conllevan tarjeta amarilla. El hombre de Nacional ya estaba amonestado y tenía que haberse ido expulsado. Falló acá Betancur".

🟥 ERA LA SEGUNDA: Entrada (pisotón) de Jorman Campuzano sobre Brayan Rovira. Este tipo de acciones se consideran temerarias y conllevan tarjeta amarilla. El hombre de Nacional ya estaba amonestado y tenía que haberse ido expulsado. Falló acá Betancur #LigaBetPlay pic.twitter.com/Eg49YtXA5m — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) May 24, 2026

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¿Qué dijo Jorman Campuzano de esa jugada con Bryan Rovira?

"Sobre la jugada, todos me conocen en el fútbol colombiano y saben que no soy de dar una patada para dañar a un rival. Controlé, el balón se me fue largo, Rovira la puntea y le pego en los pies. Le pedí disculpas porque, independientemente de que sea rival, se merece respeto. Sobre la amarilla, ahí está el VAR; como miraron el penalti que no fue por falta de Morelos. Respetamos el trabajo de los árbitros y no hablamos por hablar", expresó el volante de Nacional en rueda de prensa.