Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alejando Restrepo le respondió a hinchas del Medellín: "si irme es la solución, ya lo habría hecho"

Alejando Restrepo le respondió a hinchas del Medellín: "si irme es la solución, ya lo habría hecho"

Luego del empate 2-2 con Deportes Tolima, Alejandro Restrepo, DT de Independiente Medellín, habló sobre la presión que tiene encima por los malos resultados. ¿En la cuerda floja?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Alejandro Restrepo, entrenador de Independiente Medellín, en la Liga BetPlay I-2025
Alejandro Restrepo, entrenador de Independiente Medellín, en la Liga BetPlay I-2025
Archivo de Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad