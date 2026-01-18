Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Amargo debut para Luis Fernando Muriel y Junior: dolorosa derrota 0-2 contra Tolima

Amargo debut para Luis Fernando Muriel y Junior: dolorosa derrota 0-2 contra Tolima

Ni el estreno de Luis Fernando Muriel en el Metropolitano evitó que Junior cayera con el 'pijao', en partido de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Junior perdió contra Tolima en el inicio de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

