Amargo debut para Luis Fernando Muriel y Junior: dolorosa derrota 0-2 contra Tolima

Amargo debut para el actual campeón del fútbol colombiano. Ni Luis Fernando Muriel, el fichaje estrella del Junior de Barranquilla, pudo evitar la derrota en el Metropolitano frente al Deportes Tolima. El elenco 'tiburón' cayó 0-2 en el marco de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El 'pijao' culminó terminó con dos jugadores menos, pero con los tres puntos en el bolsillo.

Fue el cuadro local el que dio el primer aviso a portería rival. Jhomier Guerrero le ganó la espalda a Junior Hernández y probó al arco, pero Neto Volpi respondió bien. No obstante, minutos más tarde el que sí logró capitalizar de una fue Tolima. Juan Pablo Torres fue el encargado de enviar el balón con dirección a la red, ante la mirada de Silveira. El 0-1 se subió en el tablero para la visita.

El 'rojiblanco' intentó reaccionar, pero se encontró con un cuadro tolimense bien plantado en el gramado de juego del 'Coloso de la Ciudadela'. Los hombres de Lucas González neutralizaron cada intento de los habilidosos del Junior en el frente de ataque. Además, el 'pijao' cada vez que se fue al frente, estuvo certero.



Así fue como logró anotar otro tanto más antes del minuto 20. Jersson González le ganó la espalda a Guerrero y luego sacó un remate con pierna derecha para vencer al golero del Junior. Un verdadero golazo y el 0-2 fue un buen premio para la labor realizada por los visitantes.

Junior vs. Tolima. COLPRENSA.