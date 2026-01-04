Xabi Alonso defiende a Vinícius de los silbidos de los hinchas; "va a ser muy importante"

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, defendió al brasileño Vinícius Junior después de que su jugador fuese silbado por segundo partido consecutivo por la afición del Santiago Bernabéu cuando fue sustituido, y aseguró que "va a ser muy importante", convencido de que su estadio "le va a aplaudir" de nuevo.

"Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido y ha sido muy desequilibrante. Ha logrado la tarjeta y que cambiaran a su lateral derecho. Es insistente, aporta al equipo, a mí el partido que ha hecho me ha gustado por todo lo que nos ha dado. Va a ser fundamental. Vamos a la Supercopa y ante el Atlético va a ser muy importante", analizó.

Preguntado directamente por los silbidos que recibió nuevamente Vinícius, tras una buena primera parte en el momento de ser cambiado en la segunda, y sobre si pedía al madridismo que no pite al brasileño, Xabi Alonso pidió unidad y confianza.



"Entendemos los momentos, Vinícius es maduro, nosotros también y tenemos que responder. Estamos juntos para apoyarnos los unos a los otros y queremos dar nuestra mejor versión. Vini es, va a ser y ha sido fundamental en el Real Madrid. Seguro que el Bernabéu le va a aplaudir, no tengo ninguna duda", manifestó en rueda de prensa.

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid AFP

El delantero brasileño ha pasado de ser una pieza indiscutible a convertirse en el centro de un intenso debate. Atraviesa una crisis de efectividad sin precedentes en sus últimas temporadas, acumulando una preocupante racha de 15 partidos consecutivos sin marcar con la camiseta 'merengue', tras irse en blanco también este domingo frente al Betis. Esta sequía, que se extiende desde su doblete al Villarreal el pasado 4 de octubre, ha empezado a mermar la paciencia de un sector del Santiago Bernabéu, que despidió al '7' nuevamente con silbidos.



¿Relación rota? Vini fue reemplazado por Mastantuono ante Betis y recibió los silbidos de los hinchas del Real Madrid en el Bernabéu.



