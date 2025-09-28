Síguenos en::
América de Cali se complicó tras empatar 1-1 con Envigado en la Liga BetPlay II-2025

América de Cali se complicó tras empatar 1-1 con Envigado en la Liga BetPlay II-2025

Los ‘escarlatas’ no supieron mantener la ventaja y cedieron terreno en su aspiración de clasificar a los cuadrangulares semifinales del rentado local.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de sept, 2025
América vs. Envigado, por al fecha 13 de la Liga BetPlay ll-2025
