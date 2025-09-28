América de Cali se complicó tras empatar 1-1 con Envigado en la Liga BetPlay II-2025

Por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025, América de Cali recibió en un desolado estadio Pascual Guerrero a Envigado. El compromiso finalizó 1-1, un resultado que complica las aspiraciones de los ‘escarlatas’ en la lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales.

En los primeros minutos, fue Envigado el que tomó la iniciativa con remates de media distancia, aunque el arquero Joel Graterol respondió con seguridad. América, por su parte, también intentó con disparos de Jan Lucumí, quien se mostró como el jugador más incisivo en el frente de ataque del equipo dirigido por David González.

Con el correr de los minutos, los locales se soltaron un poco más y generaron peligro a los 11 minutos con un disparo de Josen Escobar, bien controlado por Juan Pablo Montoya, guardameta de Envigado.

La opción más clara del primer tiempo llegó a los 41 minutos, cuando el juez sancionó una mano en el área de Frey Berrío. Rafael Carrascal tomó la responsabilidad desde el punto penal, pero Juan Pablo Montoya le adivinó la intención y evitó la caída de su arco. El mediocampista sucreño venía de marcar ante Deportivo Pasto en la fecha anterior, pero esta vez se quedó con las ganas. El primer tiempo terminó sin goles y con pocas emociones.

Publicidad

En la segunda mitad, América salió con más intensidad y apenas a los 48 minutos Cristian Barrios estuvo cerca de abrir el marcador, pero nuevamente Montoya se vistió de figura para mantener el cero.

Finalmente, el gol de los ‘diablos rojos’ llegó a los 50 minutos gracias a Luis Ramos, quien definió con un puntazo de zurda tras un centro raso de Mateo Castillo desde la banda derecha. Con el 1-0 parcial, los dirigidos por González se llenaron de confianza y tuvieron varias aproximaciones para ampliar la diferencia.

América vs Envigado Foto: Colprensa

Publicidad

Sin embargo, cuando parecía que América aseguraba la victoria, Envigado encontró el empate. A los 85 minutos, Bayron Garcés aprovechó una salida en falso de Joel Graterol y definió con pierna derecha por encima del arquero venezolano, silenciando a la hinchada escarlata.

El 1-1 dejó a América con un sabor amargo, pues dejó escapar puntos valiosos en casa. Envigado, por su parte, se llevó un empate importante en su lucha por alejarse de los últimos lugares y seguir sumando en condición de visitante.



Próximos partidos de Envigado y América

El sábado 4 de octubre, Envigado recibirá en el Polideportivo Sur a Atlético Bucaramanga, mientras que América de Cali tendrá una prueba de fuego el martes 7 de octubre, cuando visite a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ambos compromisos corresponden a la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Ficha técnica:

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Daniel Bocanegra, Jan Pestaña, Omar Bertel; Jossen Escobar, Sebastián Navarro (Dylan Borrero), Rafael Carrascal (Luis Paz / Yojan Garcés); Cristian Barrios, Jan Lucumi (Tilman Palacios); Luis Ramos (Adrián Ramos).

Publicidad

Técnico: Alexander Escobar (I)

Envigado: Juan Pablo Montoya; Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Bleiner Agrón (Bayron Garcés), Brayan Murillo (Juan Holguin); Tomás Soto (Nilzo Ramírez), Edison López (Juan Pabo Aristizábal); Julián Palacios, Dairon Valencia, Frey Berrío; Luis Díaz (Miguel Marulanda).

Publicidad

Técnico: Andrés Orozco

Goles: Luis Ramos (50') y Bayron Garcés (87')

Árbitro: Jhon Alexander Ospina