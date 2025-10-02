Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Resumen de Selección Colombia 0-0 Noruega, por el Mundial Sub-20: vea las mejores jugadas

Resumen de Selección Colombia 0-0 Noruega, por el Mundial Sub-20: vea las mejores jugadas

A pesar de que no hubo goles, las emociones y polémicas no faltaron en el partido de la Selección Colombia, por la fecha 2 del grupo F de esta cita orbital.

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia empató 0-0 con Noruega, por la fecha 2 del grupo F del Mundial Sub-20
La Selección Colombia empató 0-0 con Noruega, por la fecha 2 del grupo F del Mundial Sub-20
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad