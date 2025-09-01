América y la rebeldía del camerino; la rabia de Álvarez Balanta que se hizo viral en redes sociales

América de Cali atraviesa un momento complicado en la Liga BetPlay II-2025. El conjunto 'escarlata' cayó 1-0 frente a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, con un gol de Carlos Lucumí, y prolongó así su racha negativa en el torneo local.

Con esta derrota, los dirigidos por Gabriel Raimondi completaron cinco partidos sin conocer la victoria, con un saldo de cuatro caídas y un empate. La última vez que el equipo celebró un triunfo fue el 26 de julio, cuando se impuso 2-1 sobre Águilas Doradas en condición de local. El presente del club genera preocupación entre sus hinchas, quienes esperan una reacción inmediata.

El gesto de Álvarez Balanta durante el partido con Alianza

Éder Álvarez Balanta, jugador de América de Cali Colprensa

En medio de esta situación, un hecho particular tuvo como protagonista a Éder Álvarez Balanta. En redes sociales circula un video que muestra la molestia del jugador durante el compromiso ante Alianza FC.

El futbolista iba a ser sustituido en el tramo final del primer tiempo, pero el cuerpo técnico decidió que permaneciera en el campo hasta el cierre de la etapa inicial. Esta situación generó incomodidad en el defensor, quien no ocultó su malestar.

Para la segunda parte, Álvarez Balanta fue finalmente reemplazado por Jossen Escobar. No obstante, su reacción se interpretó como un reflejo de la tensión que atraviesa el plantel, en medio de los rumores sobre un posible cambio en la dirección técnica si los resultados no mejoran en los próximos compromisos.

🚨 BALANTA, que ya no daba más, pide el cambio y cuando va a salir le piden que siga jugando hasta que termine el primer tiempo.



Se enoja, tira algo y sigue jugando. No sale al ST.



Evidentemente se rompió algo entre el DT y los jugadores de @AmericadeCali. Todo mal 👎 pic.twitter.com/NvhYwLeiFz — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) August 31, 2025

Números de Álvarez Balanta en América

El defensor de 32 años regresó al fútbol colombiano en 2024 tras su paso por clubes europeos como River Plate, Basilea, Brujas y Schalke 04. Desde que se vistió con la camiseta de América de Cali, Álvarez Balanta ha disputado 40 partidos en todas las competiciones.

En esos encuentros acumula dos goles y dos asistencias, con un total de 2.889 minutos en cancha. Su experiencia internacional lo ha convertido en una pieza importante dentro del plantel, aunque la actualidad del equipo vallecaucano ha complicado el panorama colectivo.



¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

América de Cali afrontará un reto clave en su calendario inmediato. El miércoles 3 de septiembre disputará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay frente a Atlético Bucaramanga, a partir de las 5:15 p. m. (hora colombiana). En la ida, los 'leopardos' se impusieron 1-0, por lo que los escarlatas están obligados a ganar por un gol para forzar la definición desde el punto penal o por más de uno para avanzar de manera directa.