América y la rebeldía del camerino; la rabia de Álvarez Balanta que se hizo viral en redes sociales

Los 'diablos rojos' no atraviesan un buen momento en el rentado local, y a ello se suma la reacción del experimentado jugador, que dejó en evidencia la compleja situación del equipo.

EDER BALANTA EN AMÉRICA DE CALI.jpg
Eder Balanta en América de Cali
Crédito: X @AmericadeCali
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 12:21 p. m.