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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América y Santa Fe 'firmaron' el 1-1 en el Pascual Guerrero; todo se definirá en Bogotá

América y Santa Fe 'firmaron' el 1-1 en el Pascual Guerrero; todo se definirá en Bogotá

Por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, América y Santa Fe dividieron honores. Hugo Rodallega adelantó al 'león', pero Adrián Ramos puso cifras definitivas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de may, 2026
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Acción de juego del América de Cali y Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Acción de juego del América de Cali y Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: X de @AmericadeCali

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