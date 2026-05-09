América y Santa Fe 'firmaron' el 1-1 en el Pascual Guerrero; todo se definirá en Bogotá

América de Cali y Santa Fe rivalizaron este sábado en el Pascual Guerrero, en lo que fue el compromiso de ida por los cuartos de final de la Liga BetlPlay I-2026. Al final, los equipos dividieron honores, fue 1-1 y todo se definirá el próximo martes en El Campín.

¿Cómo se presentó el partido?

El primer 'round' entre 'diablos rojos' y 'leones' comenzó 'movido' con un choque de cabezas entre Hugo Rodallega y Nicolás Hernández, quien tuvo que recibir asistencia médica. Afortunadamente, el jugador del América pudo continuar.

Hugo Rodallega festeja un gol con Santa Fe frente al América de Cali en el Pascual Guerrero. Foto: Colprensa

Luego el duelo se inclinó favorablemente para Santa Fe, que se fue arriba en el marcador. El encargado de poner a celebrar al rojo bogotano fue Hugo Rodallega. El experimentado delantero se deshizo de los defensas locales y definió para vencer a Jean Paulo Fernandes. El 0-1 se subió al tablero para los visitantes en apenas 7 minutos.

Con el marcador en contra, el América intentó reaccionar y tuvo con Rafael Carrascal y Tomás Ángel aproximaciones; no obstante, no estuvieron 'finos'.



Mientras que Santa Fe, en el contraataque por poco convierte un tanto más. Rodallega dejó 'mano a mano' a Baldomero Perlaza frente a Fernandes, pero el brasileño se quedó con el balón. El 'telón' de la primera parte se cerró con el 0-1 para los 'cardenales'.

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Para la segunda parte, América hizo modificaciones que surtieron efecto de inmediato. En la primera jugada que tuvo, Adrián Ramos la mandó a guardar. Cobro de tiro de esquina, y en el experimentado delantero de la 'mechita' le ganó en el salto a los defensores de Santa Fe y conectó el balón de cabeza con rumbo a la red para superar a Andrés Mosquera Marmolejo. El 1-1 se dio al 47'.

Los cambios le dieron otro aire al elenco de David González, puesto que tuvo mayor movilidad en el campo de juego y causó peligro al pórtico de Mosquera Marmolejo. Jhon Tilman generó una clara posibilidad.

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Al ver la nueva estrategia del América, Pablo Repetto también realizó variantes en Santa Fe con la finalidad de 'frenar' las intenciones de la 'mechita'.

El reloj corrió y el duelo bajó un poco en intensidad, aunque cada vez que se juntaba América creaba peligro. Santa Fe, por su parte, tomó algunos riesgos y generó una ocasión con Iván Scarpeta.

Acción de juego entre América de Cali y Santa Fe, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. Foto: X de @AmericadeCali

El 1-1 se mantuvo hasta el final, y ahora el paso a las semifinales se definirá el próximo martes 12 de mayo en El Campín. El balón rodará a las 8:30 de la noche.