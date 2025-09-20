Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras La Equidad 0-4 Cali

Publicidad
Apasionante jornada futbolera se vivió este sábado 20 de septiembre en la Liga BetPlay II-2025. A pesar de que todo empezó con un pálido 0-0 entre Envigado y Alianza, en el estadio Polideportivo Sur, las cosas mejoraron de manera considerable. Hubo goles, emociones, expulsados, polémicas y anotaciones sobre el final de los juegos.
En el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, Águilas Doradas aprovechó que Llaneros se quedó con 10 jugadores, por la expulsión de Howell Harley Mena, y ganó 0-1, con gol de Jorge Obregón. Posteriormente, el turno fue para el compromiso más esperado del día, entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, en el estadio La Libertad.
Yoshan Stiven Valois abrió el marcador para el local y cuando parecía que tenían la victoria en el bolsillo, el 'león' sacó su garra. Christian Mafla puso el 1-1 definitivo, al minuto 89, tras una serie de rebotes. De esa manera, los 'cardenales' salvaron un punto que les permite seguir en la pelea por el grupo de los ocho en la Liga BetPlay.
Finalmente, se dio la goleada de la fecha, hasta el momento. Deportivo Cali no tuvo piedad de La Equidad y logró un importante triunfo. En el estadio Metropolitano de Techo, el cuadro 'asegurador' se quedó con dos hombres menos, por las rojas de Yair Abonía y José Ramón Masllorens, y lo pagó caro, ya que fue derrota por 4-0.
Los autores de los goles del club 'azucarero' fueron Andrés Correa, Andrés Colorado y un doblete de Fernando Mimbacas. Razón por la que, con dicho resultado, los dirigidos por Alberto Gamero saltaron hasta la octava plaza de la tabla, desbancando a Santa Fe. Todo está muy apretado en la Liga BetPlay II-2025 y faltan más emociones.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|12
|+11
|24
|2
|Junior
|11
|+8
|21
|3
|Fortaleza
|11
|+6
|21
|4
|Medellín
|10
|+6
|20
|5
|Tolima
|12
|+5
|20
|6
|Llaneros
|12
|0
|18
|7
|Atl. Nacional
|11
|+6
|17
|8
|Deportivo Cali
|12
|+1
|17
|9
|Santa Fe
|12
|+1
|17
|10
|Alianza
|12
|-2
|16
|11
|Pereira
|11
|-1
|13
|12
|Once Caldas
|12
|-3
|13
|13
|Envigado
|12
|-2
|12
|14
|Águilas Doradas
|11
|-4
|11
|15
|Millonarios
|11
|-4
|11
|16
|La Equidad
|12
|-8
|11
|17
|Unión Magdalena
|11
|-7
|11
|18
|Pasto
|11
|-2
|10
|19
|América
|11
|-3
|10
|20
|Boyacá Chicó
|11
|-8
|10
Millonarios vs. Fortaleza
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Unión Magdalena vs. Atlético Nacional
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Sierra Nevada.
Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira
Día: domingo 21 de septiembre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: La Independencia.
