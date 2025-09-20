Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras La Equidad 0-4 Cali

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras La Equidad 0-4 Cali

A falta de cuatro juegos para el final de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, se presentaron resultados interesantes y hubo varios cambios en la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali venció a La Equidad, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, en el estadio de Techo
Deportivo Cali venció a La Equidad, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, en el estadio de Techo
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad