Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras La Equidad 0-4 Cali

Apasionante jornada futbolera se vivió este sábado 20 de septiembre en la Liga BetPlay II-2025. A pesar de que todo empezó con un pálido 0-0 entre Envigado y Alianza, en el estadio Polideportivo Sur, las cosas mejoraron de manera considerable. Hubo goles, emociones, expulsados, polémicas y anotaciones sobre el final de los juegos.

En el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, Águilas Doradas aprovechó que Llaneros se quedó con 10 jugadores, por la expulsión de Howell Harley Mena, y ganó 0-1, con gol de Jorge Obregón. Posteriormente, el turno fue para el compromiso más esperado del día, entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, en el estadio La Libertad.

Yoshan Stiven Valois abrió el marcador para el local y cuando parecía que tenían la victoria en el bolsillo, el 'león' sacó su garra. Christian Mafla puso el 1-1 definitivo, al minuto 89, tras una serie de rebotes. De esa manera, los 'cardenales' salvaron un punto que les permite seguir en la pelea por el grupo de los ocho en la Liga BetPlay.

Finalmente, se dio la goleada de la fecha, hasta el momento. Deportivo Cali no tuvo piedad de La Equidad y logró un importante triunfo. En el estadio Metropolitano de Techo, el cuadro 'asegurador' se quedó con dos hombres menos, por las rojas de Yair Abonía y José Ramón Masllorens, y lo pagó caro, ya que fue derrota por 4-0.

Los autores de los goles del club 'azucarero' fueron Andrés Correa, Andrés Colorado y un doblete de Fernando Mimbacas. Razón por la que, con dicho resultado, los dirigidos por Alberto Gamero saltaron hasta la octava plaza de la tabla, desbancando a Santa Fe. Todo está muy apretado en la Liga BetPlay II-2025 y faltan más emociones.

Jugadores del Bucaramanga y un festejo de gol contra Tolima por la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: fecha 12

Posición Club PJ DG Pts 1 Bucaramanga 12 +11 24 2 Junior 11 +8 21 3 Fortaleza 11 +6 21 4 Medellín 10 +6 20 5 Tolima 12 +5 20 6 Llaneros 12 0 18 7 Atl. Nacional 11 +6 17 8 Deportivo Cali 12 +1 17 9 Santa Fe 12 +1 17 10 Alianza 12 -2 16 11 Pereira 11 -1 13 12 Once Caldas 12 -3 13 13 Envigado 12 -2 12 14 Águilas Doradas 11 -4 11 15 Millonarios 11 -4 11 16 La Equidad 12 -8 11 17 Unión Magdalena 11 -7 11 18 Pasto 11 -2 10 19 América 11 -3 10 20 Boyacá Chicó 11 -8 10

Resultados de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Bucaramanga 2-0 Deportes Tolima

América de Cali 2-1 Once Caldas

Envigado 0-0 Alianza

Llaneros 0-1 Águilas Doradas

Deportivo Pasto 1-1 Independiente Santa Fe

La Equidad 0-4 Deportivo Cali

Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, en un partido de la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Programación de la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025

Millonarios vs. Fortaleza

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada.

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira

Día: domingo 21 de septiembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: La Independencia.