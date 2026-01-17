Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras triunfos de Nacional y América

Ya se jugaron 6 partidos de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I, y hay varios equipos que de entrada tomaron ventajas importantes en cuanto a la diferencia de gol. América y Nacional superaron ampliamente a sus rivales, y con eso dejan buenas sensaciones.

Bucaramanga, Llaneros y Fortaleza también sumaron de a tres puntos e iniciaron con 'pie derecho' su participación en el campeonato del primer semestre del fútbol colombiano.

El viernes comenzó la Liga BetPlay 2026-I, con el triunfo 0-2 de visitante de Llaneros contra el Pereira. Y luego, en la noche capitalina Fortaleza derrotó 1-0 a Alianza FC.

En la jornada sabatina jugaron 3 de los grandes del fútbol colombiano. A primera hora el América derrotó 3-0 al nuevo Internacional de Bogotá. Después, Atlético Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó, con golazo incluido de mitad de cancha de Edwin Cardona. Y para terminar Millonarios empezó ganando, pero Bucaramanga lo remontó y ganó 2-1.



La fecha 1 se terminará con los siguientes partidos del domingo: Pasto vs Medellín (2:00 p.m.), Jaguares vs Cali (4:10 p.m.), Junior vs Tolima (6:20 p.m.) y Santa Fe vs Águilas Doradas (8:30 p.m.). El lunes todo se cerrará con Cúcuta vs Once Caldas (4:00 p.m.).



Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras fecha 1: