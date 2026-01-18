Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras empate de Santa Fe y derrota del Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras empate de Santa Fe y derrota del Junior

Este domingo continuaron las acciones en la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026, dejando dolorosas derrotas del 'tiburón' y el Deportivo Cali. Además, el 'león' igualó con Águilas Doradas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Comparta en:
Santa Fe jugó contra Águilas y Junior recibió a Tolima por Liga BetPlay I-2026.
Santa Fe jugó contra Águilas y Junior recibió a Tolima por Liga BetPlay I-2026.
Fotos: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad