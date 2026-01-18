Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras empate de Santa Fe y derrota del Junior

La primera jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuó este domingo con cuatro compromisos. Junior de Barranquilla, el vigente campeón, no pudo contra Deportes Tolima y cayó 0-2 en el Metropolitano.

El 'pijao' logró marcar sus goles en la primera parte: Juan Pablo Torres y Jersson González fueron los autores. De otro lado, Luis Fernando Muriel tuvo su estreno vestido de 'rojiblanco'.

Acción de juego entre Junior y Deportes Tolima por la primera jornada de la Liga I-2026. Colprensa

Mientras que Santa Fe empató a un gol frente a Águilas Doradas en El Campín. Fabián Charales adelantó a los 'dorados', pero Christian Mafla puso cifras definitivas.



Igualmente, la fecha dominical dejó una dura derrota para el Deportivo Cali en Montería ante Jaguares por 1-0, y además, Deportivo Pasto hizo respetar su localía y se impuso por la mínima frente a Independiente Medellín.

Este lunes, en el General Santander, Cúcuta Deportivo y Once Caldas serán los equipos que cerrarán la primera fecha. El balón rodará a las 4:00 de la tarde.



A continuación los resultados de la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026:

Deportivo Pereira 0-2 Llaneros FC

Fortaleza 1-0 Alianza FC

América de Cali 3-0 Internacional de Bogotá

Atlético Nacional 4-0 Boyacá Chicó

Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios

Deportivo Pasto 1-0 Independiente Medellín

Jaguares de Córdoba 1-0 Deportivo Cali

Junior de Barranquilla 0-2 Deportes Tolima

Santa Fe 1-1 Águilas Doradas

Tolima le ganó a Junior en la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026:

1- Atlético Nacional - 3 puntos (+4)

2- América de Cali - 3 puntos (+3)

3- Llaneros FC - 3 puntos (+2)

4- Deportes Tolima - 3 puntos (+2)

5- Bucaramanga - 3 puntos (+1)

6- Deportivo Pasto - 3 puntos (+1)

7- Jaguares de Córdoba - 3 puntos (+1)

8- Fortaleza - 3 puntos (+1)

9- Águilas Doradas - 1 punto (0)

10-Santa Fe - 1 punto (0)

11- Cúcuta - 0 puntos (0)

12- Once Caldas - 0 puntos (0)

13- Millonarios - 0 puntos (-1)

14- Deportivo Cali - 0 puntos (-1)

15- Medellín - 0 puntos (-1)

16- Alianza FC - 0 puntos (-1)

17- Pereira - 0 puntos (-1)

18- Junior - 0 puntos (-2)

19. Internacional de Bogotá - 0 puntos (-3)

20. Boyacá Chicó - 0 puntos (-4)