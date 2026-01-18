Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras empate de Santa Fe y derrota del Junior

Publicidad
La primera jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuó este domingo con cuatro compromisos. Junior de Barranquilla, el vigente campeón, no pudo contra Deportes Tolima y cayó 0-2 en el Metropolitano.
El 'pijao' logró marcar sus goles en la primera parte: Juan Pablo Torres y Jersson González fueron los autores. De otro lado, Luis Fernando Muriel tuvo su estreno vestido de 'rojiblanco'.
Mientras que Santa Fe empató a un gol frente a Águilas Doradas en El Campín. Fabián Charales adelantó a los 'dorados', pero Christian Mafla puso cifras definitivas.
Igualmente, la fecha dominical dejó una dura derrota para el Deportivo Cali en Montería ante Jaguares por 1-0, y además, Deportivo Pasto hizo respetar su localía y se impuso por la mínima frente a Independiente Medellín.
Este lunes, en el General Santander, Cúcuta Deportivo y Once Caldas serán los equipos que cerrarán la primera fecha. El balón rodará a las 4:00 de la tarde.
1- Atlético Nacional - 3 puntos (+4)
2- América de Cali - 3 puntos (+3)
3- Llaneros FC - 3 puntos (+2)
4- Deportes Tolima - 3 puntos (+2)
5- Bucaramanga - 3 puntos (+1)
6- Deportivo Pasto - 3 puntos (+1)
7- Jaguares de Córdoba - 3 puntos (+1)
8- Fortaleza - 3 puntos (+1)
9- Águilas Doradas - 1 punto (0)
10-Santa Fe - 1 punto (0)
11- Cúcuta - 0 puntos (0)
12- Once Caldas - 0 puntos (0)
13- Millonarios - 0 puntos (-1)
14- Deportivo Cali - 0 puntos (-1)
15- Medellín - 0 puntos (-1)
16- Alianza FC - 0 puntos (-1)
17- Pereira - 0 puntos (-1)
18- Junior - 0 puntos (-2)
19. Internacional de Bogotá - 0 puntos (-3)
20. Boyacá Chicó - 0 puntos (-4)