A Sebastián Villa lo quieren seducir más allá de Argentina; jugaría con otro colombiano

Sebastián Villa sigue en Colombia preparándose por su propia cuenta, pero sin saber todavía cual será su destino. El extremo fue la figura y cara principal de Independiente Rivadavia, club que ganó la Copa Argentina 2025, logrando así el primer titulo de su historia. El exBoca Juniors relanzó su carrera allí con nueve goles y 15 asistencias en 60 partidos, registros que han despertado el interés de varios clubes.

La prensa argentina ha seguido de cerca al 'cafetero' y de a poco ha revelado los nombres de los equipos que preguntaron por él. Flamengo, Santos y River Plate habrían sondeado al jugador, pero sin hacer ninguna propuesta formal. De hecho, lo más cercano fue con el 'millonario', ya que el futbolista y su representante se ofrecieron, pero las cifras no convencieron.

En medio de eso frustrados acercamientos, en las últimas horas, 'TyC Sports' reveló que un club mexicano es el nuevo pretendiente de Villa. "Al haber liberado un cupo de extranjero, Cruz Azul hará un intento por el delantero colombiano, que no continuará en Independiente Rivadavia pese a tener contrato hasta diciembre próximo y ser una figura irreemplazable para el técnico Alfredo Berti", contaron.

Y es que los 'cementeros' han tenido un vinculo muy fuerte con los colombianos en el último tiempo. En la plantilla actual aparecen el arquero Kevin Mier y el defensar Willer Ditta. Además, para este 2026 ya tiene listo el fichaje de otro 'cafetero' con el que justamente pretenden formar un ataque potente. "La idea de la Máquina es que Villa, desequilibrante, de gran pegada y con facilidad para el gol y la asistencia, pueda compartir el frente de ataque con su compatriota Miguel Borja, quien llegó libre desde el Millonario por no estar en los planes de Marcelo Gallardo para el 2026, pero todavía no firmó su contrato ni fue presentado en sociedad. El Colibrí ya entrena bajo las órdenes de Nicolás Larcamón y espera el OK para poder saltar a la cancha", agregó.



Si bien el deseo de los 'celestes' es real, hasta el momento no se han lanzado completamente por Villa. "Por el momento, el interés de Cruz Azul por el ex Boca no se tradujo en una propuesta formal. La dirigencia se comunicó con su entorno para saber si tiene el deseo de emigrar al fútbol mexicano", concluyó.