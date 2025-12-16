Síguenos en:
Brayan Rovira alzó a Guillermo Paiva para sacarlo rápido de la cancha, tras ser expulsado

Brayan Rovira alzó a Guillermo Paiva para sacarlo rápido de la cancha, tras ser expulsado

Un hecho curioso se presentó en el marco del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay II-2025, entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, en Ibagué.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
Brayan Rovira cargó a Guillermo Paiva, en la final Tolima vs. Junior, tras ser expulsado en la final de Liga BetPlay II-2025
