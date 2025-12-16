Brayan Rovira alzó a Guillermo Paiva para sacarlo rápido de la cancha, tras ser expulsado

El juego definitivo de la Liga BetPlay II-2025 tuvo de todo en el primer tiempo. Además del gol de José Enamorado, el cual significó el 4-0 a favor de Junior de Barranquilla sobre Deportes Tolima, en el marcador global, se presentó la expulsión de Guillermo Paiva. Cuando transcurría el minuto 41, el delantero tuvo un cruce con Marlon Torres, a quien le dio un cabezazo y vio la tarjeta roja.

De inmediato, hubo reclamos por parte del paraguayo hacia el juez central, Andrés Rojas. Al ver esa situación, Brayan Rovira se acercó y alzó al atacante, con el fin de sacarlo rápido de la cancha y que no perdiera más tiempo. Razón por la que Guillermo Paiva se molestó y se soltó del mediocampista; además, el árbitro no dudó en amonestar al jugador del conjunto 'pijao'.

Guillermo Paiva expulsado en Tolima vs Junior Transmisión

Así fue como Brayan Rovira alzó a Guillermo Paiva en la final de Liga BetPlay II-2025

🏆⚽ ¡Brayan Rovira cargo a Guillermo Paiva para sacarlo de la cancha!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/cZ73LhbXkL — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025