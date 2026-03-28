Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 Pereira

Este sábado, el fútbol profesional colombiano continuó con las emociones de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026, dejando como ganadores a Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Deportivo Cali.

La jornada sabatina comenzó con el duelo entre Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, en el estadio General Santander. La victoria fue para los 'motilones' con gol de Léider Berdugo a los cinco minutos. El juego fue polémico y terminó con dos jugadores locales expulsados: Yair Abonía y Jaime Peralta.

Más tarde, el turno fue para Deportes Tolima y Jaguares, en el Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Los 'pijaos' se quedaron con el triunfo con anotaciones de Luis Sandoval (20' y 53') y Ever Valencia (90+3'). Por el lado de los 'felinos' descontó Darwin López (84').

En el cierre, en el Pascual Guerrero, Deportivo Cali recibió al Pereira. Los 'azucareros' ganaron 1-0 con tanto de penalti de Avilés Hurtado a los 39 minutos.



Fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026

Águilas Doradas 1-0 Alianza FC

Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe

Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 3-1 Jaguares

Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira



29 de marzo

Internacional de Bogotá vs. Junior de Barranquilla

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Llaneros vs. Once Caldas

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30 de marzo

Independiente Medellín vs. América de Cali

Millonarios vs. Fortaleza



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026