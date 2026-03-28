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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 Pereira

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 Pereira

Este sábado continuaron las acciones de la jornada 14 del fútbol profesional colombiano. Cúcuta, Tolima y Deportivo Cali sumaron de a tres puntos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Cali vs. Pereira.
Cali vs. Pereira.
COLPRENSA.

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