Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Deportivo Cali 1-0 Pereira

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Este sábado, el fútbol profesional colombiano continuó con las emociones de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026, dejando como ganadores a Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Deportivo Cali.
La jornada sabatina comenzó con el duelo entre Cúcuta Deportivo y Boyacá Chicó, en el estadio General Santander. La victoria fue para los 'motilones' con gol de Léider Berdugo a los cinco minutos. El juego fue polémico y terminó con dos jugadores locales expulsados: Yair Abonía y Jaime Peralta.
Más tarde, el turno fue para Deportes Tolima y Jaguares, en el Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Los 'pijaos' se quedaron con el triunfo con anotaciones de Luis Sandoval (20' y 53') y Ever Valencia (90+3'). Por el lado de los 'felinos' descontó Darwin López (84').
En el cierre, en el Pascual Guerrero, Deportivo Cali recibió al Pereira. Los 'azucareros' ganaron 1-0 con tanto de penalti de Avilés Hurtado a los 39 minutos.
Águilas Doradas 1-0 Alianza FC
Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe
Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 3-1 Jaguares
Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
29 de marzo
Internacional de Bogotá vs. Junior de Barranquilla
Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional
Llaneros vs. Once Caldas
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30 de marzo
Independiente Medellín vs. América de Cali
Millonarios vs. Fortaleza
|Posición
|Equipo
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|Goles
|Puntos
|1
|Atlético Nacional
|12
|9
|0
|3
|+17
|26:9
|27
|2
|Deportivo Pasto
|13
|8
|3
|2
|+5
|20:15
|27
|3
|Tolima
|13
|6
|5
|2
|+8
|18:10
|23
|4
|Once Caldas
|13
|6
|5
|2
|+7
|24:17
|23
|5
|Junior Barranquilla
|13
|7
|1
|5
|+1
|19:18
|22
|6
|América de Cali
|12
|6
|3
|3
|+8
|16:8
|21
|7
|Internacional de Bogotá
|13
|5
|6
|2
|-1
|17:18
|21
|8
|Millonarios
|13
|6
|2
|5
|+9
|23:14
|20
|9
|Bucaramanga
|13
|4
|7
|2
|+7
|17:10
|19
|10
|Deportivo Cali
|11
|5
|4
|2
|+3
|15:12
|19
|11
|Águilas Doradas
|13
|5
|4
|4
|+1
|13:12
|19
|12
|Santa Fe
|13
|4
|6
|3
|0
|16:16
|18
|13
|Llaneros
|13
|3
|7
|3
|+1
|14:13
|16
|14
|Fortaleza
|13
|3
|5
|5
|-6
|11:20
|14
|15
|Independiente Medellín
|12
|3
|4
|5
|-1
|16:17
|13
|16
|Cúcuta
|14
|2
|5
|7
|-8
|19:27
|11
|17
|Alianza Valledupar
|13
|2
|5
|6
|-13
|7:20
|11
|18
|Jaguares
|11
|3
|2
|6
|-14
|12:26
|11
|19
|Boyacá Chicó
|13
|2
|2
|9
|-11
|10:21
|8
|20
|Deportivo Pereira
|13
|0
|6
|7
|-13
|12:25
|6