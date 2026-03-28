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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dayro Moreno y el regaño más duro que ha recibido; "papá, ¿vas a salir vestido así?

Dayro Moreno y el regaño más duro que ha recibido; "papá, ¿vas a salir vestido así?

Dayro Moreno reveló en Caracol Televisión el curioso “regaño” que recibe de su hija por su forma de vestir, mientras reafirma su estilo único y vigencia en el fútbol colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Dayro Moreno, delantero colombiano.
Dayro Moreno, delantero colombiano.
Caracol TV.

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