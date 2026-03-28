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Gol Caracol  / Luto en México vs. Portugal; aficionado falleció en el estadio Azteca

Luto en México vs. Portugal; aficionado falleció en el estadio Azteca

Este sábado, minuto antes de que iniciara el compromiso entre mexicanos y portugueses, un hincha sufrió una precipitosa caída en la zona de palcos y perdió la vida.

Por: EFE
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Estadio Azteca.
Estadio Azteca.
Getty Images.

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