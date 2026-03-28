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Gol Caracol  / Perú cayó 2-0 con Senegal, que presumió título de Copa África como señal de protesta

Perú cayó 2-0 con Senegal, que presumió título de Copa África como señal de protesta

El partido amistoso en Saint-Denis estuvo marcado por la celebración de los jugadores de Senegal, a pesar de la revocación del trofeo y las advertencias jurídicas de Marruecos.

Por: EFE
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Senegal vs. Perú en duelo de preparación.
Senegal vs. Perú en duelo de preparación.
Fotos: AFP

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