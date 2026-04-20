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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá

Este lunes, en el cierre de la fecha 17 del fútbol colombiano, Once Caldas venció a Internacional de Bogotá, en el estadio Palogrande, en Manizales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Once Caldas vs. Inter de Bogotá - Fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
Once Caldas vs. Inter de Bogotá - Fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026.
COLPRENSA.

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