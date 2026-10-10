Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Deportivo Cali

Pereira y Deportivo Cali se enfrentaron este sábado en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, en la continuación de la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2026. Dicho duelo estuvo condicionado por la tarjeta roja directa a Leyser Chaverra, quien dejó al cuadro 'azucarero' con diez futbolistas desde el minuto 35.

Finalmente, y por más que los equipos crearon aproximaciones al pórtico rival, la contienda concluyó 0-0 en tierras yopaleñas. Con la unidad sumana, el 'verdiblanco' llegó a 25 puntos, en trece partidos, mientras que Pereira llegó a nueve enteros, en doce compromisos.

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Fue un primer tiempo en el que los equipos se repartieron la posesión del balón, pero fue Cali el que generó las opciones más claras en el arco rival. A los de Rafael Dudamel les faltó esa finura en el último cuarto de cancha.

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Por su parte, el conjunto 'matecaña', también tuvo la pelota, pero careció de profundidad para romper el bloque defensivo propuesto por la visita.



Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali por la Liga BetPlay II-2026. Fotos: capturas de pantalla de video



No obstante, el trámite del primer tiempo se vio totalmente alterado en el minuto 34. Tras una revisión del VAR, el árbitro central decidió mostrarle la tarjeta roja directa al lateral Leyser Chaverra por una conducta violenta, al propinarle un puño en el estómago a Miguel Aguirre. Los primeros 45 culminaron 0-0.

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El segundo tiempo tuvo escasas jugadas al área rival, los equipos se dedicaron a tener el balón, y aunque el Pereira tenía un hombre más en el campo, no pudo marcar la diferencia.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Cali