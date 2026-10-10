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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Deportivo Cali

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Deportivo Cali

Este sábado, Pereira y Deportivo Cali se enfrentaron por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026, pero no se sacaron diferencias en el estadio Santiago de las Atalayas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Deportivo Cali se enfrentó al Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Deportivo Cali se enfrentó al Pereira por la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial del Deportivo Cali

Pereira y Deportivo Cali se enfrentaron este sábado en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, en la continuación de la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2026. Dicho duelo estuvo condicionado por la tarjeta roja directa a Leyser Chaverra, quien dejó al cuadro 'azucarero' con diez futbolistas desde el minuto 35.

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Finalmente, y por más que los equipos crearon aproximaciones al pórtico rival, la contienda concluyó 0-0 en tierras yopaleñas. Con la unidad sumana, el 'verdiblanco' llegó a 25 puntos, en trece partidos, mientras que Pereira llegó a nueve enteros, en doce compromisos.

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Últimas noticias

Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali por la Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

Vea acá la acción en la que Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali: conducta violenta

Jugadores de América de Cali en uno de los partidos por Liga BetPlay II-2026.
Fútbol Colombiano

¿El América de Cali será vendido?; Tulio Gómez se cansó de los rumores y dio detalles

Fue un primer tiempo en el que los equipos se repartieron la posesión del balón, pero fue Cali el que generó las opciones más claras en el arco rival. A los de Rafael Dudamel les faltó esa finura en el último cuarto de cancha.

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Por su parte, el conjunto 'matecaña', también tuvo la pelota, pero careció de profundidad para romper el bloque defensivo propuesto por la visita.

Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali por la Liga BetPlay II-2026.
Leyser Chaverra fue expulsado en Pereira vs. Cali por la Liga BetPlay II-2026.
Fotos: capturas de pantalla de video

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No obstante, el trámite del primer tiempo se vio totalmente alterado en el minuto 34. Tras una revisión del VAR, el árbitro central decidió mostrarle la tarjeta roja directa al lateral Leyser Chaverra por una conducta violenta, al propinarle un puño en el estómago a Miguel Aguirre. Los primeros 45 culminaron 0-0.

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El segundo tiempo tuvo escasas jugadas al área rival, los equipos se dedicaron a tener el balón, y aunque el Pereira tenía un hombre más en el campo, no pudo marcar la diferencia.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 0-0 Cali

PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1América128312471727
2Deportivo Cali137422091125
3Atlético Nacional1172221101123
4Bucaramanga1165020101023
5Millonarios145721912722
6Santa Fe126421912722
7Medellín126241916320
8Tolima135531513220
9Once Caldas134451616016
10Águilas Doradas123631617-115
11Cúcuta124351519-415
12Llaneros134271517-214
13Internacional F.C.132741418-413
14Boyacá Chicó113351018-812
15Alianza133371426-1212
16Fortaleza131841419-511
17Junior112361620-49
18Pasto12237918-99
19Deportivo Pereira12165717-109
20Jaguares111461120-97
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