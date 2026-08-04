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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II tras Millonarios 2- Pasto 0

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II tras Millonarios 2- Pasto 0

Millonarios realizó una buena presentación ante sus hinchas en El Campín y sumó tres puntos contra un irregular equipo pastuso. Ya venía de ganarle a Junior, en Barranquilla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Jugadores de Millonarios festejando anotación en duelo frente a Pasto, por la Liga BetPlay II-2026.
Jugadores de Millonarios festejando anotación en duelo frente a Pasto, por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa.

Este martes siguió la tercera fecha de la Liga Betplay del fútbol colombiano y en el estadio El Campín, de Bogotá, en donde Millonarios superó por un marcador de 2-0 a Deportivo Pasto, gracias a los goles del defensor Andrés Llinás y del delantero Leonardo Castro. Para tener en cuenta que el propio Castro falló penalti, en la primera parte del compromiso jugado ante un buen número de seguidores 'embajadores'.

Acción de juego en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga femenina.
Fútbol Colombiano

Durísima patada en Millonarios vs. Santa Fe, de la Liga femenina; agresora no fue expulsada

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
Colombianos en el exterior

Fue campeón con Millonarios y ahora aconseja a Kevin Mier en Cruz Azul; "gestiona las emociones"

De esa forma, el equipo dirigido por Fabián Bustos completó su segunda victoria seguida, ya que venía de superar a Junior en la ciudad de Barranquilla, en la jornada anterior. Los 'embajadores' quedaron de esa forma con 6 puntos, en una tabla que tiene a Independiente Medellín como líder como 9 unidades.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Pasto, por la Liga BetPlay.
Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Pasto, por la Liga BetPlay.
Foto: Colprensa.

Al final, los seguidores que llegaron a las gradas del escenario capitalino salieron satisfechos, como quiera que Millonarios viene mejorando con el paso de las jornadas en este segundo semestre del balompié de nuestro país.

Resultados de la fecha 3 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga 1- Cúcuta Deportivo 1
Llaneros 3- Fortaleza 1
Deportes Tolima 2- Independiente Medellín 3
Millonarios 2 - Deportivo Pasto 0

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Miércoles 5 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Jaguares, 6:15 p.m.
Once Caldas vs. América de Cali; 8:30 p.m.

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Aplazados

  • Pereira vs. Santa Fe
  • 15 de septiembre
  • Cali vs. Águilas Doradas
  • 27 de septiembre
  • Chicó vs Alianza Valledupar
  • 29 de septiembre
  • Nacional vs. Junior
  • 30 de septiembre

Pos.EquipoPTSPJ
1Medellín93
2Llaneros73
3América62
4Águilas Doradas62
5Tolima63
6Millonarios63
7Bucaramanga53
8Once Caldas42
9Nacional31
10Deportivo Cali32
11Fortaleza23
12Santa Fe12
13Alianza12
14Pereira12
15Cúcuta12
16Junior02
17Internacional01
18Pasto03
19Jaguares02
20Boyacá Chicó01
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