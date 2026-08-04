Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II tras Millonarios 2- Pasto 0

Este martes siguió la tercera fecha de la Liga Betplay del fútbol colombiano y en el estadio El Campín, de Bogotá, en donde Millonarios superó por un marcador de 2-0 a Deportivo Pasto, gracias a los goles del defensor Andrés Llinás y del delantero Leonardo Castro. Para tener en cuenta que el propio Castro falló penalti, en la primera parte del compromiso jugado ante un buen número de seguidores 'embajadores'.

De esa forma, el equipo dirigido por Fabián Bustos completó su segunda victoria seguida, ya que venía de superar a Junior en la ciudad de Barranquilla, en la jornada anterior. Los 'embajadores' quedaron de esa forma con 6 puntos, en una tabla que tiene a Independiente Medellín como líder como 9 unidades.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Pasto, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Al final, los seguidores que llegaron a las gradas del escenario capitalino salieron satisfechos, como quiera que Millonarios viene mejorando con el paso de las jornadas en este segundo semestre del balompié de nuestro país.

Resultados de la fecha 3 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano



Atlético Bucaramanga 1- Cúcuta Deportivo 1

Llaneros 3- Fortaleza 1

Deportes Tolima 2- Independiente Medellín 3

Millonarios 2 - Deportivo Pasto 0

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Miércoles 5 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Jaguares, 6:15 p.m.

Once Caldas vs. América de Cali; 8:30 p.m.

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Aplazados

Pereira vs. Santa Fe

15 de septiembre

Cali vs. Águilas Doradas

27 de septiembre

Chicó vs Alianza Valledupar

29 de septiembre

Nacional vs. Junior

30 de septiembre

