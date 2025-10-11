Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras América 3-2 Equidad

Publicidad
Por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025, América de Cali se vio las caras con La Equidad en el estadio Pascual Guerrero, donde los dirigidos por David González se impusieron agónicamente 3-2 sobre los ‘aseguradores’. Los goles del conjunto ‘escarlata’ fueron obra de Adrián Ramos, Jean Pestaña y Yojan Garcés, mientras que Juan Valencia y Eduardo Banguero marcaron para la visita.
A los 12 minutos de juego, Juan Valencia abrió el marcador para la visita con un gol que tuvo que ser revisado por el VAR, debido a las dudas sobre si el balón había ingresado completamente. Sin embargo, a los 32 minutos Adrián Ramos igualó para los ‘escarlatas’, y Jean Carlos Pestaña puso el 2-1 definitivo a los 37 de juego.
En la parte complementaria, La Equidad se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Joider Micolta. A pesar de la desventaja, los capitalinos lograron empatar a los 82 minutos por intermedio de Eduardo Banguero. Sin embargo, en el tiempo de adición, América de Cali encontró la victoria gracias a Yojan Garcés, quien mantiene con vida a los vallecaucanos en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.
En el partido que abrió la jornada de este sábado, Deportes Tolima fue sorprendido en el Manuel Murillo Toro por Envigado, que, a pesar de estar ya descendido, se impuso 2-1 sobre los dirigidos por Lucas González con goles de Rubio España y William Hurtado. Por el conjunto ‘vinotinto y oro’ descontó Mario González.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Bucaramanga
|14
|27
|2
|Junior
|14
|25
|3
|Fortaleza
|14
|25
|4
|Atlético Nacional
|14
|24
|5
|Medellín
|13
|24
|6
|Tolima
|15
|23
|7
|Santa Fe
|13
|20
|8
|Deportivo Cali
|14
|20
|9
|Alianza
|14
|20
|10
|Once Caldas
|14
|19
|11
|Llaneros
|14
|19
|12
|América
|15
|17
|13
|Águilas Doradas
|14
|17
|14
|Millonarios
|14
|17
|15
|Envigado
|15
|16
|16
|Deportivo Pereira
|14
|15
|17
|Unión Magdalena
|14
|15
|18
|Boyacá Chicó
|14
|12
|19
|Deportivo Pasto
|14
|11
|20
|La Equidad
|15
|11
Domingo 12 de octubre
• Independiente Santa Fe vs. Llaneros – 2:00 p. m.
• Alianza vs. Junior de Barranquilla – 4:10 p. m.
• Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena – 6:20 p. m.
• Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto – 8:30 p. m.
Lunes 13 de octubre
• Once Caldas vs. Independiente Medellín – 5:15 p. m.
• Fortaleza vs. Boyacá Chicó – 7:30 p. m.
Martes 14 de octubre
• Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
Miércoles 15 de octubre
• Deportivo Pereira vs. Millonarios – 6:20 p. m.
