Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras América 3-2 Equidad

Por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025, América de Cali se vio las caras con La Equidad en el estadio Pascual Guerrero, donde los dirigidos por David González se impusieron agónicamente 3-2 sobre los ‘aseguradores’. Los goles del conjunto ‘escarlata’ fueron obra de Adrián Ramos, Jean Pestaña y Yojan Garcés, mientras que Juan Valencia y Eduardo Banguero marcaron para la visita.

A los 12 minutos de juego, Juan Valencia abrió el marcador para la visita con un gol que tuvo que ser revisado por el VAR, debido a las dudas sobre si el balón había ingresado completamente. Sin embargo, a los 32 minutos Adrián Ramos igualó para los ‘escarlatas’, y Jean Carlos Pestaña puso el 2-1 definitivo a los 37 de juego.

En la parte complementaria, La Equidad se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Joider Micolta. A pesar de la desventaja, los capitalinos lograron empatar a los 82 minutos por intermedio de Eduardo Banguero. Sin embargo, en el tiempo de adición, América de Cali encontró la victoria gracias a Yojan Garcés, quien mantiene con vida a los vallecaucanos en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

América de Cali vs. La Equidad, fecha 15 de la Liga BetPlay ll-2025 @americadecali/Instagram

En el partido que abrió la jornada de este sábado, Deportes Tolima fue sorprendido en el Manuel Murillo Toro por Envigado, que, a pesar de estar ya descendido, se impuso 2-1 sobre los dirigidos por Lucas González con goles de Rubio España y William Hurtado. Por el conjunto ‘vinotinto y oro’ descontó Mario González.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Posición Equipo PJ Puntos 1 Bucaramanga 14 27 2 Junior 14 25 3 Fortaleza 14 25 4 Atlético Nacional 14 24 5 Medellín 13 24 6 Tolima 15 23 7 Santa Fe 13 20 8 Deportivo Cali 14 20 9 Alianza 14 20 10 Once Caldas 14 19 11 Llaneros 14 19 12 América 15 17 13 Águilas Doradas 14 17 14 Millonarios 14 17 15 Envigado 15 16 16 Deportivo Pereira 14 15 17 Unión Magdalena 14 15 18 Boyacá Chicó 14 12 19 Deportivo Pasto 14 11 20 La Equidad 15 11

Próximos partidos de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2025

Domingo 12 de octubre



• Independiente Santa Fe vs. Llaneros – 2:00 p. m.

• Alianza vs. Junior de Barranquilla – 4:10 p. m.

• Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena – 6:20 p. m.

• Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto – 8:30 p. m.

Lunes 13 de octubre

• Once Caldas vs. Independiente Medellín – 5:15 p. m.

• Fortaleza vs. Boyacá Chicó – 7:30 p. m.

Martes 14 de octubre

• Atlético Nacional vs. Deportivo Cali

Miércoles 15 de octubre

• Deportivo Pereira vs. Millonarios – 6:20 p. m.