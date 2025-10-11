Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras América 3-2 Equidad

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras América 3-2 Equidad

Los dirigidos por David González se mantienen en la pelea por clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, mientras que los ‘aseguradores’ siguen en el fondo de la tabla del campeonato.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
América de Cali vs. La Equidad
América de Cali vs. La Equidad
@americadecali/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad