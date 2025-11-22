Cómo quedó la tabla de posiciones en Grupo B de Liga BetPlay, tras 0-0 de Tolima contra Bucaramanga

Publicidad
Segunda jornada en el Grupo B de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga fueron los equipos encargados de cerrar la fecha en el Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué, este sábado.
Finalmente, y a pesar de los intentos de ambos equipos por quedarse con los tres puntos, el marcador no se movió en tierras tolimenses dejando un claro 0-0.
Tanto 'pijaos' como 'leopardos' llegaron motivados a este contienda, luego de haber impuesto condiciones en la primera fecha del Grupo B. Tolima superó 0-1 a Fortaleza en el Metropolitano de Techo, mientras que Bucaramanga hizo lo propio en el Américo Montanini, al superar por el mismo marcador a Santa Fe.
Así las cosas, hubo repartición de puntos en el Murillo Toro, permitiéndole a ambos clubes llegar a cuatro puntos en la zona que completan Santa Fe y Fortaleza.
Antes, Santa Fe liderado por Hugo Rodallega, goleó 3-0 a Fortaleza en el estadio El Campín. El experimentado delantero vallecaucano apareció cuando su equipo más lo necesitó; su segundo tanto de este sábado fue un verdadero golazo.
Este domingo continúan las acciones de los cuadrangulares, pero en el Grupo A. Hay clásico paisa en el Atanasio: Medellín vs. Nacional, y en el Pascual Guerrero, América recibe a Junior.
Santa Fe vs. Tolima
Día: martes 25 de noviembre
Hora: 7:30 de la noche
TV: Win+
Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
Día: miércoles 26 de noviembre
Hora: 6:30 de la tarde
Estadio: Américo Montanini
TV: Win+