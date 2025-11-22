Cómo quedó la tabla de posiciones en Grupo B de Liga BetPlay, tras 0-0 de Tolima contra Bucaramanga

Segunda jornada en el Grupo B de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga fueron los equipos encargados de cerrar la fecha en el Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué, este sábado.

Finalmente, y a pesar de los intentos de ambos equipos por quedarse con los tres puntos, el marcador no se movió en tierras tolimenses dejando un claro 0-0.

Tolima y Bucaramanga se enfrentaron en la segunda fecha del grupo B de cuadrangulares. X de @ABucaramanga

Tanto 'pijaos' como 'leopardos' llegaron motivados a este contienda, luego de haber impuesto condiciones en la primera fecha del Grupo B. Tolima superó 0-1 a Fortaleza en el Metropolitano de Techo, mientras que Bucaramanga hizo lo propio en el Américo Montanini, al superar por el mismo marcador a Santa Fe.



Así las cosas, hubo repartición de puntos en el Murillo Toro, permitiéndole a ambos clubes llegar a cuatro puntos en la zona que completan Santa Fe y Fortaleza.



El 'león' le ganó a los 'amix'

Santa Fe derrotó 3-0 a Fortaleza en el Nemesio Camacho El Campín Colprensa

Antes, Santa Fe liderado por Hugo Rodallega, goleó 3-0 a Fortaleza en el estadio El Campín. El experimentado delantero vallecaucano apareció cuando su equipo más lo necesitó; su segundo tanto de este sábado fue un verdadero golazo.

Este domingo continúan las acciones de los cuadrangulares, pero en el Grupo A. Hay clásico paisa en el Atanasio: Medellín vs. Nacional, y en el Pascual Guerrero, América recibe a Junior.



Resultados de la segunda fecha en Grupo B

Santa Fe 3-0 Fortaleza

Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga

Tabla del posiciones del Grupo B de Liga BetPlay II-2025

Tolima | 2 partidos | 4 puntos / +1 DG Bucaramanga | 2 partidos | 4 puntos / +1 DG Santa Fe | 2 partidos | 3 puntos / +2 DG Fortaleza | 2 partidos | 0 puntos / -4 DG

Así se jugará la tercera fecha del Grupo B de la Liga BetPlay II-2025

Santa Fe vs. Tolima

Día: martes 25 de noviembre

Hora: 7:30 de la noche

TV: Win+

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

Día: miércoles 26 de noviembre

Hora: 6:30 de la tarde

Estadio: Américo Montanini

TV: Win+