Gol Caracol  / Mayer Candelo

Mayer Candelo

  • Millonarios vs. Santa Fe, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay
    Millonarios vs. Santa Fe, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay
    Colprensa
    Fútbol Colombiano

    "Cuando Millonarios es campeón se colapsa Bogotá, con Santa Fe eso no pasa en la ciudad"

    En nuestra sección el 'Anecdotario' nuestro invitado recordó varios momentos de fiesta y celebración con Millonarios, al que estuvo cerca de llegar como jugador, pero ese sueño se cumplió desde otro rol.

  • Falcao García dijo cómo se volvió hincha de Millonarios, pese a cercanía con Santa Fe.jpg
    Falcao García, se volvió azul, pese a cercanía con Santa Fe.
    Foto: Millonarios.
    Fútbol Colombiano

    Falcao García y Millonarios fueron sorprendidos por un ídolo azul antes de enfrentar al Cali

    En la previa al juego contra Deportivo Cali, Falcao García y todos los jugadores de Millonarios tuvieron la visita de un exjugador de la entraña embajadora.

  • 335720_Mayer Candelo
    Mayer Candelo, exjugador y ahora entrenador. Foto: Colprensa.
    Fútbol Colombiano

    Mayer Candelo le dejó su mensaje a Millonarios por el título de Copa: "Felicitaciones mi mar azul"

    El exjugador del cuadro azul, Mayer Candelo, escribió unas sentidas palabras para la plantilla de Alberto Gamero, que se adjudicó el título en la noche del miércoles frente a Junior de Barranquilla.

  • Mayer Candelo, entrenador del Deportivo Cali.
    Mayer Candelo, entrenador del Deportivo Cali.
    Foto: Instagram del Cali
    Fútbol Colombiano

    ¿Se dieron encontrones entre Mayer Candelo y Teófilo Gutiérrez en el Cali? el DT respondió

    Aún siguen quedando ecos de la salida del joven entrenador Mayer Candelo, del banquillo de los verdes del Valle del Cauca.

  • Jhonatan Pérez.jpg
    La hinchada 'azucarera' invadió violentamente la cancha del 12 de octubre.
    Foto: Dimayor / Colprensa.
    Fútbol Colombiano

    Jhonatan Pérez y la violencia de los hinchas del Cali en Tuluá: "Esos son delincuentes”.

    Deportivo Cali y Cortuluá finalizaron el partido antes de lo reglamentario, por invasiones y actos violentos de un grupo de aficionados de los 'azucareros'.

  • 325096_mayercandelo.jpg
    Mayer Candelo, técnico de Cortuluá. COLPRENSA
    Fútbol Colombiano

    Mayer Candelo dejó de ser técnico del Cali y Sergio 'Checho' Angulo asume como DT interino

    La decisión fue comunicada en nota oficial del Cali hace pocos minutos, en una decisión que estaba tomada desde el lunes pasado.

  • Dario 'Chusco' Sierra
    Dario 'Chusco' Sierra.
    Colprensa
    Fútbol Colombiano

    Darío 'Chusco' Sierra, AT de Candelo: "Hubo gente que entró con armas, cuchillos, se robaron ropa"

    El asistente técnico de Mayer Candelo en el Cali habló con 'Mañanas Blu' de los instantes dramáticos que vivieron tras el ingreso de hinchas violentos a la cancha del Doce de Octubre.

  • Alberto Gamero, director técnico de Millonarios
    Alberto Gamero, director técnico de Millonarios
    Cortesía de Dimayor
    Fútbol Colombiano

    Alberto Gamero: "Mi mensaje de solidaridad para Mayer Candelo, para todos en el Cali"

    El entrenador de Millonarios habló este miércoles tras el triunfo sobre Junior y expresó su voz de respaldo a su colega Mayer Candelo.

  • Fabry Castro, jugador del Deportivo Cali.
    Fabry Castro, jugador del Deportivo Cali.
    @AsoDeporCali
    Fútbol Colombiano

    Fabry Castro, el jugador del Cali al que le quitaron su uniforme algunos hinchas

    Un grupo de seguidores del Cali irrumpió de manera violenta en la cancha del estadio Doce de Octubre, cuando perdían 2-0 contra Cortuluá.

  • Mayer Candelo, entrenador del Deportivo Cali.
    Mayer Candelo, entrenador del Deportivo Cali.
    Dimayor
    Fútbol Colombiano

    El ciclo de Mayer Candelo como técnico del Cali se daría por finalizado: se espera comunicado

    En la capital del Valle del Cauca se habla de la salida de Mayer Candelo. Sus resultados lo condenan y se sumaron los desmanes de los hinchas en Tuluá.

  • Lo más visto
    Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
    Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Hansi Flick y un dardo con 'veneno' a las directivas del Barcelona; ¡se reveló!

    A horas de que el conjunto 'culé' debute por Liga, el estratega alemán habló ante los medios, analizando las sensaciones que le han quedado del mercado de cara a lo que viene.

    Liverpool
    Liverpool - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    En Liverpool se vienen horas definitivas para encontrarle reemplazo a Diogo Jota

    El cuadro 'red' acelera esfuerzos para sellar el fichaje de una nueva cara, pensando en lo que será esta nueva temporada. No obstante, su salida no es tan fácil de lo que se pensaba.

    Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, sueña con ser convocado a la Selección Colombia
    Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, sueña con ser convocado a la Selección Colombia
    AFP
    Gol Caracol

    A Dayro Moreno no lo perdona ni su hija; se le burló de su peinado e hizo advertencia

    El delantero de Once Caldas, quien es centro de críticas y burlas, nuevamente dio 'papaya' y, con revelador video, en las redes no lo perdonaron.

    Johan Mojica en el Mollorca
    X @RCD_Mallorca
    Colombianos en el exterior

    Johan Mojica y 'compañía', advertidos por su entrenador, previo a duelo contra Barcelona

    El Mallorca, del colombiano Johan Mojica, se enfrentará este sábado contra el vigente campeón de la liga, Barcelona; y su entrenador envió contundente mensaje en la previa.

    Juez central mirando el VAR en un partido.
    Juez central mirando el VAR en un partido.
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    En la Premier League no dejan pasar ni una; sacaron a la 'luz' todos los errores del VAR

    En Inglaterra le ponen 'mano dura' al VAR y, tras hacer un exhaustivo análisis de la herramienta arbitral en la temporada pasada, encontraron varios fallos en algunas decisiones.

    Mastantuono en su presentación
    Mastantuono en su presentación
    AFP
    Gol Caracol

    La nueva estrella del Real Madrid se sorprende de sus compañeros: "es un ritmo muy alto"

    El futbolista argentino,Franco Mastantuono, realizó su primer entrenamiento como jugador del Real Madrid y no se guardó sobre las sensaciones con sus compañeros.

    Miguel Borja en River Plate.
    Miguel Borja en River Plate.
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Miguel Borja y una 'lapidaria' calificación con River Plate; "es solución para los rivales"

    El 'colibrí' no pasa sus mejores días en el cuadro 'millonario' y, tras el duelo frente a Libertad, en Argentina 'acaban' con el colombiano por su actualidad goleadora.

    Video de Luis Díaz en su primer día de trabajo con el Bayern Múnich..jpg
    Luis Díaz en su primer día de trabajo con el Bayern Múnich.
    Imagen: @adidasfootball.
    Colombianos en el exterior

    Luis Díaz, boquiabierto en el Bayern; estrellas le hicieron video y le tiraron la camiseta

    Las principales figuras del equipo alemán protagonizaron una elaborada pieza audiovisual para mostrarle al delantero colombiano lo que le esperaba en ese club.

    Acción de juego del fútbol colombiano.
    Acción de juego del fútbol colombiano.
    COLPRENSA.
    Fútbol Colombiano

    DT del fútbol colombiano explotó: acusaron a su equipo de quemar tiempo y ser 'marrulleros'

    Luego de que su equipo ganara de visitante, un entrenador se molestó con la prensa luego de que sus dirigidos fueran señalados de cortar el juego y no darle continuidad. ¡Su respuesta fu contundente!

    Jhon Durán en Fenerbahçe
    Jhon Durán en Fenerbahçe
    X @Fenerbahçe
    Colombianos en el exterior

    Jhon Durán y el ambiente que lo recibió en Fenerbahce; destapan todo

    El colombiano Jhon Durán es la sensación desde que fichó por el Fenerbahce de Turquía. Ahora la prensa reveló pequeños detalles sobre su proceso de adaptación.