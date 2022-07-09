Gol Caracol Mayer Candelo
Mayer Candelo
-
"Cuando Millonarios es campeón se colapsa Bogotá, con Santa Fe eso no pasa en la ciudad"
En nuestra sección el 'Anecdotario' nuestro invitado recordó varios momentos de fiesta y celebración con Millonarios, al que estuvo cerca de llegar como jugador, pero ese sueño se cumplió desde otro rol.
-
Falcao García y Millonarios fueron sorprendidos por un ídolo azul antes de enfrentar al Cali
En la previa al juego contra Deportivo Cali, Falcao García y todos los jugadores de Millonarios tuvieron la visita de un exjugador de la entraña embajadora.
-
Mayer Candelo le dejó su mensaje a Millonarios por el título de Copa: "Felicitaciones mi mar azul"
El exjugador del cuadro azul, Mayer Candelo, escribió unas sentidas palabras para la plantilla de Alberto Gamero, que se adjudicó el título en la noche del miércoles frente a Junior de Barranquilla.
-
¿Se dieron encontrones entre Mayer Candelo y Teófilo Gutiérrez en el Cali? el DT respondió
Aún siguen quedando ecos de la salida del joven entrenador Mayer Candelo, del banquillo de los verdes del Valle del Cauca.
-
Jhonatan Pérez y la violencia de los hinchas del Cali en Tuluá: "Esos son delincuentes”.
Deportivo Cali y Cortuluá finalizaron el partido antes de lo reglamentario, por invasiones y actos violentos de un grupo de aficionados de los 'azucareros'.
-
Mayer Candelo dejó de ser técnico del Cali y Sergio 'Checho' Angulo asume como DT interino
La decisión fue comunicada en nota oficial del Cali hace pocos minutos, en una decisión que estaba tomada desde el lunes pasado.
-
Darío 'Chusco' Sierra, AT de Candelo: "Hubo gente que entró con armas, cuchillos, se robaron ropa"
El asistente técnico de Mayer Candelo en el Cali habló con 'Mañanas Blu' de los instantes dramáticos que vivieron tras el ingreso de hinchas violentos a la cancha del Doce de Octubre.
-
Alberto Gamero: "Mi mensaje de solidaridad para Mayer Candelo, para todos en el Cali"
El entrenador de Millonarios habló este miércoles tras el triunfo sobre Junior y expresó su voz de respaldo a su colega Mayer Candelo.
-
Fabry Castro, el jugador del Cali al que le quitaron su uniforme algunos hinchas
Un grupo de seguidores del Cali irrumpió de manera violenta en la cancha del estadio Doce de Octubre, cuando perdían 2-0 contra Cortuluá.
-
El ciclo de Mayer Candelo como técnico del Cali se daría por finalizado: se espera comunicado
En la capital del Valle del Cauca se habla de la salida de Mayer Candelo. Sus resultados lo condenan y se sumaron los desmanes de los hinchas en Tuluá.