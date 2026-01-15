¿Cuándo será la presentación oficial de Luis Fernando Muriel en el Junior?

Junior de Barranquilla anunció este miércoles la contratación del delantero Luis Fernando Muriel, quien llega al campeón del fútbol colombiano procedente del Orlando City estadounidense. El club Tiburón hizo el anuncio con un vídeo en el que el delantero de 34 años luce la camiseta rojiblanca.

Muriel será presentado a la afición antes del partido de ida de la Superliga que jugarán Junior y Santa Fe este jueves en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Muriel, quien es oriundo de Santo Tomás, una población situada a 30 kilómetros de Barranquilla, jugó sin éxito en las divisiones menores del Junior, por lo que su familia decidió probarlo en el Deportivo Cali, donde debutó como jugador profesional en 2010.

El ariete fue fichado un año después por el Udinese de Italia que lo cedió al Granada de la segunda división de España.



Muriel jugó durante 13 años por Lecce, Udinese, Sampdoria, Sevilla, Fiorentina y Atalanta, donde más brilló.

En 2024 fichó por Orlando City.

Con la selección de Colombia, Muriel ha participado en tres eliminatorias mundialistas, una Copa del Mundo, la de Rusia 2018, y tres ediciones de la Copa América. De esta manera, Junior tiene un ataque que puede dar de que hablar al contar con otros jugadores como Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.



¿Cuándo será presentado Luis Fernando Muriel en Junior?

Tras el anuncio, los aficionados estaban a la expectativa de cuando sería presentado de manera oficial el delantero nacido en Santo Tomás. Junior no dejó nada al azar y este jueves a muy tempranas horas compartió una pieza con toda la información. El ex Orlando City será el protagonista en la previa de la ida de la Superliga contra Independiente Santa Fe, en el estadio Metropolitano. "Que se una fiesta", se lee en la publicación de los 'tiburones', quienes además revelaron que contarán con la presencia del panelista y exarbitro español, Cristobal Soria, como host de este emotivo momento antes de que ruede la pelota.