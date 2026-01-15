Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo será la presentación oficial de Luis Fernando Muriel en el Junior?

¿Cuándo será la presentación oficial de Luis Fernando Muriel en el Junior?

Luego del anuncio oficial, Junior de Barranquilla le puso fecha, hora y lugar a la presentación del delantero atlanticense Luis Fernando Muriel, quien llega procedente del Orlando City.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Junior.

Publicidad

Publicidad

Publicidad