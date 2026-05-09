Nacional remontó y tomó ventaja 2-1 contra Inter de Bogotá, en 'cuartos' de Liga BetPlay 2026-I

Atlético Nacional pegó primero en los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, llevándose un triunfo 1-2 en su visita a Internacional de Bogotá, este sábado, en el estadio Metropolitano de Techo. Ahora, buscará asegurar o ampliar esa ventaja ante su gente, en el Atanasio Girardot.

Los goles del equipo antioqueño fueron de Juan Manuel Rengifo y uno en propia puerta de Simón Zapata. Para el cuadro capitalino marcó Ian Carlo Poveda.

Las emociones de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I comenzaron este sábado con este atractivo partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, y el que se adelantó en el marcador fue el elenco bogotano, al minuto 29, con un golazo de Ian Carlo Poveda, con un remate en el borde del área.

Sin embargo, la felicidad no duró tanto para los locales, ya que un insólito autogol del arquero Simón Zapata, al 34', quien rechazó mal luego de un tiro de esquina cobrado por el venezolano Eduardo Bello.



Juan Manuel Rengifo marcó gol a Internacional de Bogotá con Atlético Nacional, por la ida de los cuartos de final en Liga BetPlay I-2026. Foto: X de @nacionaloficial

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Para el segundo tiempo Nacional salió con más convicción, y al minuto 68 con una gran jugada colectiva entre Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo, el talentoso y joven jugador de los 'verdolagas' definió dentro del área y le dio el 2-1 definitivo a su equipo, en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I.

Ahora, la vuelta entre Nacional e Internacional de Bogotá se disputará el próximo martes 12 de mayo, a las 6:20 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.



Ficha técnica de Internacional de Bogotá 1-2 Nacional:

Alineaciones:

Internacional de Bogotá: Simón Zapata; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Danovvi Quiñónes, Kevin Parra, Ian Carlo Poveda; Fabricio Sanguinetti y Facundo Boné.

DT: Ricardo Valiño

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Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo; Eduardo Bello; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Árbitro: Carlos Betancur

Goles: Ian Carlo Poveda (Internacional de Bogotá) - Juan Manuel Rengifo y en propia puerta de Simón Zapata (Nacional).