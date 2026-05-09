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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional remontó y tomó ventaja 2-1 contra Inter de Bogotá, en 'cuartos' de Liga BetPlay 2026-I

Nacional remontó y tomó ventaja 2-1 contra Inter de Bogotá, en 'cuartos' de Liga BetPlay 2026-I

Este sábado en el estadio Metropolitano de Techo, Atlético Nacional consiguió un triunfazo en la ida de cuartos de final del fútbol colombiano. Ahora, se viene el duelo en el Atanasio Girardot.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Atlético Nacional le ganó a Internacional de Bogotá, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Atlético Nacional le ganó a Internacional de Bogotá, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Foto: X de @nacionaloficial

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