Lucas González, inconforme por cómo manejan las convocatorias a la Selección Colombia

El 2026 está llegando a su fin y, por ende, los diferentes torneos también. La Liga BetPlay II-2026 está a tan solo una fecha de entrar a cuadrangulares y la Copa BetPlay ya está en semifinales. Por eso, los diferentes clubes y cuerpos técnicos, como el de Lucas González en Nacional, necesitan a los mejores jugadores para afrontar este tramo.

Sin embargo, las cosas no siempre salen como se planean. Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos preparatorios contra Chile, en noviembre, y llamó tanto a Samuel Velásquez como a Juan Manuel Rengifo. Ambos futbolistas son piezas fundamentales en el 'verdolaga', por lo que serían bajas sensibles.

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Entendiendo este panorama, el entrenador, Lucas González, si bien se mostró orgulloso de que los tuvieran en cuenta, no ocultó su molestia, en especial por el diferente manejo que se le dio a ciertos casos. Y es que, en sus declaraciones en rueda de prensas, tras vencer 4-3 a Deportivo Pereira, lo comparó con lo que pasó con Álvaro Montero y Boca Juniors.

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¿Las convocatorias a Selección Colombia han afectado su trabajo?

"Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solo porque van a la selección mayor, porque, por el contrario, es un orgullo que Samuel Velásquez Juan Manuel Rengifo sean convocados, pero son bajas sensibles. Lo que no es coherente es que aquí en Colombia y no clubes de afuera, como por ejemplo con Álvaro Montero, que se quedó en Boca Juniors para jugar la semifinal de Copa Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque o sino el club es sancionado. Hay que encontrar una forma para que esto no pase. Se junta con que también hay convocatoria de la Sub-20 y Sub-17 y perdemos como ocho o nueve jugadores del primer equipo y que no podemos hacer nada, más que adaptarnos y ya. No voy a negar que es una desventaja importante".



Lucas González, director técnico de Atlético Nacional Facebook de Atlético Nacional

¿Qué virtudes resalta de este equipo?

"Tenemos muchas virtudes, pero sé que esta vez no mostramos muchas. Me enfoco más en lo que se debe corregir que en lo bueno. Pies en la tierra, pensar en Once Caldas, luego cerrar bien el 'todos contra todos' y ya arrancar de buena manera los cuadrangulares".

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¿Cómo analiza que la hinchada está respaldando su trabajo?

"No puedo hablar por otros entrenadores, pero yo nunca estoy tranquilo y, de hecho, esta vez es cuando menos lo estoy. Hicimos un partido muy malo y tenemos mucho por corregir. Ahora, cuando uno plantea partidos, los diez jugadores no pueden cubrir todo el campo de juego y menos cuando tienes que analizar al rival y contrarrestar lo que vaya a hacer. Estamos en el club con la camiseta que más 'pesa', por ende, se juega con el fin de ganar siempre, en cualquier cancha y frente a cualquier oponente. Vamos a ver en dónde se falló y corregiremos, pero la diferencia de gol es la que te dice cómo está el balance y el nuestro no está nada mal. Objetivamente, con América de Cali, somos los que más marcamos y menos recibimos".