Decisión de última hora con David González en América de Cali; ¡Ya es oficial!

En plena jornada mundialista, el América de Cali publicó importante comunicado a través de sus redes sociales oficiales, este sábado; refiriéndose a lo que será el futuro administrativo y deportivo del equipo vallecaucano.

Y es que, después de varias semanas de incertidumbre, críticas y más; desde el conjunto rojo fueron certeros y anunciaron decisión, dando claridad total respecto al futuro en el banquillo, de cara al segundo semestre del año.

"Ratificamos la continuidad de nuestro director técnico, David González, quien seguirá liderando el proyecto deportivo del club", fueron las palabras del conjunto americano en el comunicado oficial, afirmando que el entrenador antioqueño seguirá al mando del club, pese a los diferentes rumores que sentenciaban una inminente salida.

📄 Comunicado oficial pic.twitter.com/w4GxIIzISj — América de Cali (@AmericadeCali) June 13, 2026

Pero eso no fue todo, pues, ante las diversas informaciones que se han filtrado en las redes durante las últimas semanas; en América también hablaron de uno de sus jugadores, quien seguirá en la institución por los próximos seis meses, a pesar que varios periodistas daban como un hecho su salida del club.



"De igual manera,. confirmamos que nuestro guardameta Jean Fernandes mantiene contrato vigente con la institución hasta diciembre de 2026", agregó el equipo 'escarlata' en el comunicado.

