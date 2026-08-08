Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 0-2 Cali

La jornada sabatina del fútbol profesional colombiano culminó con un triunfo del Deportivo Cali 2-0 sobre Deportivo Pasto, en el estadio La Libertad, de la capital nariñense. Las acciones de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 continuarán este domingo.

Los azucareros dieron la sorpresa a domicilio a los 33 minutos con gol de Stiven 'Titi' Rodríguez. Más tarde, al 65', el debutante Eduard Bello, exNacional, puso el otro tanto que les dio la tranquilidad.

En el estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima derrotó 2-1 a Inter de Bogotá. El equipo tolimense tomó ventaja en el marcador gracias al tanto de Adrián Parra, quien convirtió al minuto 12. Ya en el segundo tiempo, Ever Valencia amplió la diferencia al 51’. El conjunto capitalino reaccionó y consiguió el descuento por intermedio de Fabricio Sanguinetti, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

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En otro de los encuentros de la jornada, Santa Fe venció 2-0 a Boyacá Chicó y consiguió su primer triunfo en el campeonato. Hugo Rodallega fue el encargado de romper el cero al minuto 54, mientras que el segundo tanto llegó a los 76’, cuando Sebastián Palma terminó enviando el balón contra su propia portería.



La jornada también tuvo acción en el estadio Metropolitano de Techo, donde Fortaleza CEIF se impuso 2-0 frente a Cúcuta Deportivo. Richardson David Rivas fue la figura del compromiso al marcar los dos tantos del cuadro bogotano: el primero llegó en el minuto 38 y el segundo, en el 71’, para asegurar la victoria de los locales.

Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

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Sábado 8 de agosto

Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-0 Cúcuta

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Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali

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Domingo 9 de agosto

09/08/26 — 16:05 — Alianza Valledupar vs. Atlético Bucaramanga

09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas

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09/08/26 — 20:15 — América de Cali vs. Atlético Nacional

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Lunes 10 de agosto

10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos. Equipo P W D L DIF GLS PTS 1 América 3 3 0 0 +10 10:0 9 2 Ind. Medellín 3 3 0 0 +3 7:4 9 3 Tolima 4 3 0 1 +2 8:6 9 4 Llaneros 3 2 1 0 +3 5:2 7 5 Dep. Cali 3 2 0 1 +3 4:1 6 6 Águilas Doradas 2 2 0 0 +2 4:2 6 7 Millonarios 3 2 0 1 +2 3:1 6 8 Bucaramanga 3 1 2 0 +1 3:2 5 9 Fortaleza 4 1 2 1 0 4:4 5 10 Once Caldas 3 1 1 1 +3 7:4 4 11 Santa Fe 3 1 1 1 +1 5:4 4 12 Atl. Nacional 1 1 0 0 +3 3:0 3 13 Inter de Bogotá 3 1 0 2 -2 2:4 3 14 Alianza Valledupar 2 0 1 1 -1 2:3 1 15 Deportivo Pereira 2 0 1 1 -1 0:1 1 16 Cúcuta 3 0 1 2 -6 2:8 1 17 Junior Barranquilla 2 0 0 2 -2 1:3 0 18 Dep. Pasto 4 0 0 4 -6 3:9 0 19 Jaguares 3 0 0 3 -6 0:6 0 20 Boyacá Chicó 2 0 0 2 -9 0:9 0