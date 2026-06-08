Edwin Cardona explicó por qué Alfredo Morelos cobró el penalti contra Junior y no él

Edwin Cardona respondió en la cancha, pero no alcanzó. A pesar de no haber sido inicialista, cuando ingresó, le cambió la cara a Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla, en la final de vuelta de la Liga BetPlay I-2026, llenando de ilusión a la hinchada. Y es que marcó el único tanto del compromiso, disputado en el estadio Atanasio Girardot para el 3-1 definitivo, en el global, a favor del 'tiburón'.

Sin embargo, hubo una jugada que llamó la atención y no pasó desapercibida. Justo después del tanto 'verdolaga', hubo penalti a favor del local. Se esperaba que el mediocampista se hiciera cargo, pero quien cobró fue Alfredo Morelos y falló. Por eso, en medio de la rueda de prensa posterior al duelo, explicó la razón por la que el delantero fue quien ejecutó la falta y, de paso, le envió un mensaje de agradecimiento a la afición.

¿Qué sensaciones hay en el grupo?

"Es algo durísimo. Teníamos el sueño de levantar el título, pero no se dio. A veces uno pierde más de lo que se gana, y de eso se aprende. Lo volveremos a intentar. Estoy orgulloso del equipo porque se compitió como se debía. En la ida, no se hizo bien y nos pasó factura. Felicito al equipo rival, ya que cuidó bien su resultado. Agradezco a la gente que confió, apoyó y estuvo ahí; sé que están dolidos, pero nos vamos a levantar y, en el próximo semestre, competiremos por los títulos que tenemos".

¿Cómo vivió la final?

"Muy duro, pero tengo que levantarme. Me refugiaré en mi familia y pensar en lo que se viene. Desde que tenga la oportunidad de intentarlo, lo seguiré haciendo. Uno aprende de esto y eso es el fútbol. Orgulloso del equipo porque llegamos a la final y se luchó. Seguiré buscando darle alegrías al club".



¿Por qué no cobró el penalti?

"Son decisiones en el campo. Ingresé y marqué el gol, pero, para el penalti, ya habíamos decidido que iba Morelos. Solo me pidió que yo pusiera el balón para confundir al arquero; de hecho, desde el banco del Junior ya le estaban diciendo a dónde iba a patear yo. Si metíamos ese gol, íbamos por el título y no se estaría hablando de esto. Es fútbol y me pasó a mí. Él es un guerrero, lo quiero mucho, se va a levantar, estamos con él y seguiremos sumando. El que intenta es el que erra. Hay gente que ni siquiera coge un penalti en ese contexto. Muchos critican, pero no es sencillo. Tenía la fe y esperanza de que marcaría, pero le tocó y ya está. Todo es como uno se sienta en el momento. Estoy feliz porque Morelos tuvo carácter y va a aprender de ello".

Edwin Cardona, mediocampista de Atlético Nacional, previo a la final contra Junior de Barranquilla Twitter de Nacional

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Si hubiera pateado y anotaba el penalti, ¿lo daban vuelta?

"En caso de que hubiera metido el gol y quedábamos 3-2, ¿entonces? antes tuvimos más ímpetu de ir a ganarlo. Junior nunca pisó nuestra área. Lo intentamos hasta el final. Igual, me quedo con lo que hizo el equipo y estoy feliz de estar acá. En dos años, ya van cinco finales. Nos critican porque somos el equipo más grande. Veo comentarios negativos hacia uno y no es así. Todo cambia y a veces crean olas de nieve negativas y es feo. Hubo murmullo de la gente, lo cual es normal, pero igual terminamos bien, dándolo todo, intentándolo y levantando".

Con su gol, ¿se ilusionó?

"Estaba feliz, pero no alcanzó. Quería que nos conectáramos con el juego, pero vino una secuencia de cosas que no ayudaron. Se intentó y nos tocó perder. Pocos equipos han logrado lo que nosotros hemos hecho. Cuando ganemos ¿qué van a decir? Se volverá con toda, a competir y estar acá celebrando".

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¿Qué decirle a la hinchada?

"Agradezco. No me sorprende porque siempre está y nos viene acompañando en este proceso. Siento el dolor de ellos porque soy jugador e hincha. El día que me retire, estaré en la tribuna alentando. Sé que es duro para todos, pero agradecido por lo que se hizo. Nos dieron las gracias porque nos entregamos con toda y eso se valora. Dios quiera que el próximo semestre, podamos ser campeones".