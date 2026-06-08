Desmanes en el Atanasio Girardot, tras derrota de Nacional con Junior, en final Liga BetPlay

Atlético Nacional venció 1-0 a Junior en la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I, pero cayó 3-1 en el marcador global, que dejó a los hinchas 'verdolagas' en el Atanasio Girardot, sin poder celebrar un título más en el fútbol colombiano.

Sin embargo, tras el pitazo final, se presentaron algunos desmanes en las tribunas del escenario deportivo en territorio antioqueño, con peleas, discusiones y más, que tuvieron que ser controladas instantes después por la policía en el lugar.

Además, 'El Colombiano' también dio a conocer un video de un hinchas de Atlético Nacional que entró a la cancha y se quería acercar a los jugadores del Junior de Barranquilla, quienes estaban celebrando el título conseguido en condición de visitante, en el Atanasio Girardot.

Acá los videos de desmanes en el Atanasio Girardot, en Nacional 1-0 Junior:

Tras la derrota global 3-1 de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay 2026 frente al Junior, ocurrieron algunos desmanes en la tribuna occidental del Atanasio Girardot. pic.twitter.com/s153sQwOu3 — El Colombiano (@elcolombiano) June 9, 2026

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