"Eduardo Emilio Vilarete era tomador de pelo y de otras cosas, estaba en cancha y en las discotecas"

El fútbol colombiano amaneció este viernes 9 de octubre con la triste noticia del fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, un exdelantero letal y goleador, que supo poner 'contra las cuerdas' a sus rivales. Luego de complicaciones de salud, asociadas a un sarcoma, el samario falleció a los 73 años.

'El Loco' Vilarete, como era conocido, militó en clubes como Atlético Nacional, Unión Magdalena y Deportes Tolima, en nuestro país. Además, de vistió los colores patrios con la Selección Colombia en el Torneo Preolímpico de Brasil 1976; la Copa América de 1979; y las Eliminatorias a los Mundiales de 1978 y 1982.

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Tras conocerse estas novedades, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', le rindieron un homenaje, recordaron distintas anécdotas de su carrera deportiva.

Eduardo Emilio Vilarete Unión Magdalena

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"Yo jugué con Vilarete en 1980, 1981. Jugamos en Nacional, con el técnico Osvaldo Zubeldía, en esa época disfrutamos a Eduardo", dijo en primera instancia Luis Fernando Suárez, quien actualmente es el técnico del Deportes Tolima.



Suárez contó a la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, que era un lío marcarlo en los entrenamientos, destacó sus virtudes en la cancha.

"Él me decía a mi garrapata, tenía que marcarlo a él en los entrenamientos porque yo estaba en el equipo suplente, en esa época si no se perseguía al nueve, pues el DT lo sacaba a uno. Era un lío marcarlo, sabía demasiado cabecear, tenía cosas muy interesantes. Vilarete sabía atacar los espacios, se iba hacia atrás y después cambiaba el destino de la pelota con el giro de su cabeza. Esa sería una muy buena enseñanza para los de hoy", añadió el técnico mundialista.

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Por último, Suárez reveló que el exatacante samario era bromista, pero que también le gustaba divertirse un poco.

"Vilarete era tomador de pelo y tomador de otras cosas. Yo recuerdo que los domingos la fiesta era grande, las discotecas se llenaban de futbolistas y los martes él llegaba algo feiz y Zubeldía se enojaba con él. El DT lo ponía de suplente y Vilarete hacía dos o tres goles. En ese semana a semana, el domingo Eduardo estaba jugando y haciendo goles", concluyó.