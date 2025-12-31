El Junior de Barranquilla celebra, galardonado en el continente por su buen fin de año

Junior de Barranquilla culminó el 2025 con un nuevo título; la undécima estrella se bordó a su escudo y en gran parte ese éxito se debió a jugadores como José Enamorado, Yimmi Chará, Didier Moreno, Guillermo Paiva y el arquero, Mauro Silveira, entre otros. Además que desde el banco técnico, Alfredo Arias supo liderar muy bien a todas las fichas del plantel.

El 'tiburón' y el entrenador uruguayo fueron distinguidos en las últimas horas por un importante diario a nivel del continente.

¿Qué pasó con Junior de Barranquilla y Alfredo Arias?

En ese orden de ideas, el club de la capital del Atlántico fue elegido como el mejor equipo de Colombia para el 2025 en la tradicional encuesta que realiza para este fin de año el diario 'El País' de Uruguay.

Junior de Barranquilla ya tiene nuevas casas. Foto: Junior FC.

Y en el caso de Arias, el timonel uruguayo fue seleccionado como el mejor entrenador del año en nuestro país.



"Junior de Barranquilla se proclamó campeón en Colombia al vencer en las finales a Deportes Tolima por un global de 4-0. Hubo una persona que vivió esas finales de forma especial y fue el entrenador del 'tiburón', el uruguayo Alfredo Arias (67 años)", se leyó en uno de los apartados de 'El País' en el reporte de los ganadores de liga por liga del continente.

"El exdirector técnico de Peñarol pudo consagrarse por primera vez en suelo 'cafetero' luego de sus etapas en Deportivo Cali, Independiente Medellín, Santa Fe y ahora lo consiguió con Junior", terminaron por indicar en el prestigioso tabloide.

Alfredo Arias, técnico del Junior - Foto: Junior Oficial

Además de Alfredo Arias y Junior, por el lado de los mejores en el fútbol colombiano, el experimentado Hugo Rodallega y la arquera Luisa Agudelo fueron seleccionados como los más destacados en su rama.

En el caso de 'Hugol' fue elegido como el mejor futbolista en Colombia, y Agudelo, como la mejor futbolista de nuestro país en el 2025. De otro lado, Catalina Usme, quien hasta hace poco hizo parte de las filas de Universitario de Deportes de Perú, fue seleccionada como la más notoria del fútbol femenino 'inca'.