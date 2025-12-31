Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El Junior de Barranquilla celebra, galardonado en el continente por su buen fin de año

El Junior de Barranquilla celebra, galardonado en el continente por su buen fin de año

El 'tiburón' fue premiado internacionalmente por un distinguido diario del continente. Alfredo Arias, DT del Junior de Barranquilla, también fue condecorado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
Junior de Barranquilla fue el campeón de la Liga BetPlay II-2025.
Junior de Barranquilla fue el campeón de la Liga BetPlay II-2025.
Foto: @JuniorClubSA.

