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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Primer técnico que sale en la Liga BetPlay 2026-II; van apenas cuatro fechas jugadas

Primer técnico que sale en la Liga BetPlay 2026-II; van apenas cuatro fechas jugadas

Este domingo, y tras la derrota 2-0 con Fortaleza, el Cúcuta Deportivo hizo oficial la salida del técnico venezolano Richard Páez, con quien se mostraron agradecidos por su aporte al equipo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Cúcuta acción de juego Liga BetPlay
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Cúcuta Oficial

Cúcuta Deportivo no sabe aún lo que es ganar en la Liga BetPlay 2026-II, con tres derrotas y un empate en el arranque del campeonato del fútbol colombiano, y eso le costó el puesto al técnico venezolano Richard Páez, quien se convierte en el primer entrenador que no va más en este actual torneo.

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Luego de la caída 2-0 con Fortaleza en Bogotá, este sábado por la cuarta fecha, se informó en las últimas horas que el internacional entrenador no va más con los 'motilones'.

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Richard Páez salió del Cúcuta

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A través de un comunicado en sus redes sociales, el club nortesantandereano detalló que "Cúcuta Deportivo Fútbol Club informa que, de común acuerdo, se ha dado por terminado el vínculo contractual con los profesores Richard Páez, Director Técnico, y Jorge Durán, Asistente Técnico del equipo profesional".

Seguido a eso llegó un párrafo lleno de gratitud para el estratega venezolano y sus ayudantes, quienes venían trabajando hace varios meses, y lograron algunos buenos resultados. "Agradecemos profundamente a ambos por haber aceptado el reto de llegar a nuestra institución, por su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que defendieron nuestros colores", y de hecho, destacaron que "reconocemos y respetamos su trayectoria y calidad profesional, pero sobre todo valoramos la calidad humana que siempre demostraron. Se llevan nuestro cariño, respeto y gratitud".

Para terminar el comunicado, agregaron que "les deseamos muchos éxitos en los caminos que emprendan y lo mejor para ellos y sus familias. Gracias, profes Richard y Jorge. Esta siempre será su casa".

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Ahora, se espera que en las próximas horas se de a conocer quién tomará las riendas del Cúcuta Deportivo para lo que resta de Liga BetPlay 2026-II, para buscar mejores resultados, ya que actualmente están en el puesto 16, con apenas una unidad, conseguida en el clásico contra el Bucaramanga. El próximo partido será frente a Águilas Doradas, el sábado 15 de agosto.

La situación es preocupante para el equipo 'motilón', ya que está de primero en la tabla del descenso, por lo que podría perder nuevamente la categoría al finalizar este año si los resultados no empiezan a llegar con prontitud, disputando con Jaguares, Boyacá Chicó y Alianza FC en esta tabla del fútbol colombiano.

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