"El show del bus de Once Caldas fue de triunfalismo; pordebajearon a su rival de inicio"

Once Caldas quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de haber ganado 0-2, en el juego de ida contra Independiente del Valle, en condición de visitante, no pudo mantener la ventaja y cayó 0-2, en el estadio Palogrande. De esa manera, el clasificado se definió en penaltis, donde el 'blanco blanco' fue superado por 4-5 y dijo adiós al certamen.

Por eso, las críticas no se hicieron esperar, no solo por lo hecho en el terreno de juego, sino por lo que ocurrió en la previa del encuentro. Y es que los dirigidos por Hernán Darío Herrera sorprendieron al llegar subidos en el techo del bus. Allí, se vieron a los jugadores, comandados por Dayro Moreno, saltando, cantando, compartiendo con los hinchas y en una locura total.

Sobre esa escena, hablaron en el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu'. "El show del bus fue de triunfalismo y después, cuando estaban abajo en el terreno de juego, Once Caldas se paralizó. Aguantar con pasividad no les alcanzó y, al verse abajo, ya no supieron qué hacer y chao. Pordebajearon a su rival de inicio", afirmó Norberto Peluffo.

Pero no fue lo único que dijo. "La verdad es que, en mis años de fútbol, nunca había visto eso del bus. Se hubiera caído alguien, se fractura y qué. No sé cómo autorizaron eso, todo fue muy raro", añadió. De igual manera, recordó una frase de César Luis Menotti, cuando se refirió a los colombianos y el daño que se le hacía al momento de decirles que eran favoritos.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, se lamenta por la eliminación en la Copa Sudamericana 2025 Getty Images

"Si usted quiere perjudicar a un equipo colombiano, dígale que es favorito. Siempre se hace autocrítica y decimos que debemos corregir la parte mental y más cosas, pero nunca se hace lo que debemos hacer. Hay que corregir, invirtamos tiempo en el deportista", sentenció. Eso sí, algunos llegaron a afirmar que lo que se vio en la cancha no fue normal y hubo algo más.

"Físicamente, el equipo estaba alterado. No había movilidad, ni velocidad de reacción. Algo les cayó mal, tiene que haber algo más. Les tocó sancocho de gallo. Voy a averiguar porque no fue normal lo que pasó. No tuvieron fútbol ni orden en el retroceso. Hubo cosas raras. No sé qué falló, pero algo pasó", dijo Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

"Hay que mirar al detalle para entender por qué los jugadores no tuvieron el nivel físico para respaldar todas las condiciones técnicas que han mostrado", puntualizó. Por último, Javier Castell selló con un contundente: "Once Caldas no jugó bien, lo hizo mal". Es así como Colombia se quedó sin equipos representantes tanto en Copa Sudamericana como en Libertadores.