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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En ambulancia se fue jugador de Internacional de Bogotá, tras fuerte choque de cabezas; qué susto

En ambulancia se fue jugador de Internacional de Bogotá, tras fuerte choque de cabezas; qué susto

Agustín Irazoque tuvo que ser remitido de inmedito a un hospital, tras un choque con Diego Calcaterra, cuando ambos fueron a disputar el balón en el aire. El futbolista 'motilón' vio la roja.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Cúcuta vs Internacional de Bogotá
Cúcuta vs Internacional de Bogotá
Colprensa

El partido entre Cúcuta e Internacional de Bogotá, este miércoles en el estadio General Santander, tuvo un susto en cancha luego de que fuera retirado en ambulancia el jugador Agustín Irazoque, del registro del equipo capitalino.

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Antes de terminar el primer tiempo, el argentino saltó a cabecear y se terminó chocando fuertemente con la cabeza de Diego Calcaterra. Ambos cayeron al piso, pero fue el futbolista del elenco bogotano el que llevó la peor parte.

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De inmediato, jugadores de Internacional se acercaron a ayudarlo, ya que cayó de inmediato al suelo. Tras recibir la asistencia médica, entró la ambulancia y fue retirado del estadio y trasladado a un hospital para hacerle más exámenes.

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Se espera que en los próximos minutos se tenga un parte oficial del Internacional al respecto.

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Ahora, hubo polémica en esta acción, ya que hubo llamado del VAR, y tras la revisión del árbitro central, hubo expulsión para Diego Calcaterra, aunque era un choque fortuito entre ambos.

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Acá el choque de Agustín Irazoque y Diego Calcaterra, en Cúcuta vs Internacional:

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