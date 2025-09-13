En Millonarios se quejaron del arbitraje frente a Alianza; "no tenemos libertad"

Millonarios sufrió una dura derrota contra Alianza FC en el marco de la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2025. Fue una caída 3-0 para los 'embajadores' en el Armando Maestre Pavajeau, en un compromiso donde sufrieron la expulsión de Sergio Mosquera y un penalti en contra que definió la contienda para los 'vallenatos'. Tras el juego, Hernán Torres y Juan Pablo Vargas comparecieron en rueda de prensa.

Al defensor central y uno de los capitanes del azul bogotano, le consultaron por las polémicas arbitrales que se han presentado en el balompié de nuestro país, por la jugada de la roja a su compañero Mosquera y lo de la acción del penalti; acción en la que se vio involucrado. Sus declaraciones llamaron bastante la atención; el costarricense fue certero en sus palabras.

"Este tema de la expulsión (de Sergio Mosquera), venir hablar acá del arbitraje es poder meterse en un problema grandísimo. No tenemos esa libertad de decir lo que pensamos, con respeto siempre, pero aquí no existe esa libertad, yo creo que eso mejor lo analiza cada uno en su casa y ya eso pasó", inició diciendo Vargas.

Acción de juego entre Alianza y Millonarios por la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

A renglón seguido, referenció, de forma implícita, lo hecho por el técnico del Pasto, Camilo Ayala, luego del cotejo frente a Millonarios.

"Al final, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Venir con un teléfono a mostrar las imágenes, como el partido pasado y meter presión de esa manera?. No sé si se podrá ni si será válido para un futuro, pero las imágenes están. Esperemos que todos los que tengamos que corregir algo lo hagamos de la mejor manera posible", sostuvo el defensor de Millonarios.

Mientras que Hernán Torres complementó sobre esta jugada de la expulsión a Mosquera lo siguiente: "Hay que mirar y revisar si es penalti y si es expulsión, no tengo bien clara la película, pero así se hayan equivocado, el resultado ya está".



¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Tras la derrota con Alianza FC, ahora los de Torres Oliveros se concentrarán en la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay contra Envigado, serie que pierden 0-1. Será este martes 16 de septiembre, a las 8:10 de la noche.