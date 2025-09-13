Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A Millonarios le pegaron tremendo baile en Valledupar: Alianza lo derrotó 3-0

A Millonarios le pegaron tremendo baile en Valledupar: Alianza lo derrotó 3-0

El 'embajador' sufrió en su visita al Armando Maestre Pavajeau este sábado, trayéndose una dura derrota. Los de Hernán Torres dejaron una mala presentación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 06:27 p. m.
Acción de juego entre Alianza y Millonarios por la Liga BetPlay II-2025.
