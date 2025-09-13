A Millonarios le pegaron tremendo baile en Valledupar: Alianza lo derrotó 3-0

Millonarios la pasó muy mal en su visita a la ciudad de Valledupar, este sábado 13 de septiembre. El equipo 'embajador' sufrió una dura derrota a manos de Alianza FC, que le pegó un tremendo baile a los dirigidos por Hernán Torres: fue un 3-0 a favor de los dueños de casa.

Si bien fue el azul bogotano el que trató de inclinar la cancha a su favor en los primeros compases, los valduparenses equilibraron las cargas; aunque hay que indicar que las acciones fueron con poco brillo.

Millonarios avisó por intermedio de Jorge Cabezas Hurtado, pero Juan Camilo Chaverra supo salvaguardar su portería. Los locales le apostaron con Jair Castillo y Rubén Manjarrés para tener el manejo de la esférica, buscando siempre la portería de Diego Novoa.

No fue hasta el minuto 38 que llegó el primer festejo en el Armando Maestre Pavajeau y fue por parte de Alianza FC. Jesús Muñoz fue el encargado de decretar el 1-0 y poner a celebrar a los hinchas 'vallenatos' en las tribunas. De otro lado, dos minuto después por poco llega otra anotación de los dirigidos por Hubert Bodhert y todo porque Novoa evitó con su pierna que José Carlos Muñoz celebrara.

Alianza vs. Millonarios, por la fecha 11 de la Liga BetPlay Colprensa

Pero todo no paró ahí y en la siguiente acción Millonarios volvió a sufrir con la expulsión de Sergio Mosquera. En primera instancia le habían mostrado cartulina amarilla al defensor del azul; sin embargo, desde el VAR alertaron al árbitro central Jairo Mayorga (Tolima) tuvo que revisar. Luego de ver las imágenes, le anuló la amarilla a Mosquera para mostrarle la roja; fue un claro golpe en la cara a Muñoz.

Esa situación la aprovechó Alianza que en un cobro de tiro esquina aumentó el marcador. Edwin Torres de un certero cabezazo decretó el 2-0 parcial y con ello el telón de la primera parte se cerró.

Para los segundos 45 minutos, Millonarios hizo modificaciones en pro de descontar en el tablero, pero las malas noticias continuaron al minuto 56. El VAR volvió a alertar de un posible penalti para Alianza y todo porque Juan Pablo Vargas le pegó fuerte en el pecho a Edwin Torres. Mayorga pitó cobro desde el punto blanco que fue cambiado por gol y celebración por Carlos Alberto Lucumí. El 3-0 llegó para los valduparenses.

Con el marcador a su favor, los de Valledupar cedieron un poco el balón a Millonarios que buscó el descuento. La media distancia fue una de las variantes, teniendo a Leonardo Castro y Dewar Victoria. Pero así también los azules dejaron espacios cuando se fueron al ataque, que por muy poco, logran capitalizar los de Alianza.



¿Cómo quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la LIga BetPlay II-2025?

El marcador quedó así hasta el final, 3-0, dejando a Alianza con 15 puntos y octavo, parcialmente, en la tabla de posiciones, mientras que Millonarios se quedó en 11 enteros y en la casilla trece.