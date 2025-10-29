Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Once Caldas no pierden la fe, tras 0-0 con Millonarios; "no vendo humo, las matemáticas están"

En Once Caldas no pierden la fe, tras 0-0 con Millonarios; "no vendo humo, las matemáticas están"

Tras el empate 0-0 con Millonarios, Once Caldas se complicó, sin embargo, el DT Hernán Darío Herrera se aferra a ganar los dos juegos restantes y confiar en otros resultados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Hernán Darío 'Arriero' Herrera, técnico del Once Caldas.
Hernán Darío 'Arriero' Herrera, técnico del Once Caldas.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad