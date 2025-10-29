En Once Caldas no pierden la fe, tras 0-0 con Millonarios; "no vendo humo, las matemáticas están"

El empate 0-0 entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín de Bogotá, por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, dejó al conjunto de Manizales con pocas opciones de clasificación, pero su técnico, Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, no pierde la esperanza. Pese a que el equipo suma 23 puntos y depende de otros resultados, el entrenador aseguró que lucharán hasta el final por un cupo entre los ocho.

“En la matemática todavía estamos ahí. Podemos llegar a 29 puntos. Ya no dependemos de nosotros, pero vamos a luchar hasta lo último. Santa Fe, Llaneros y Alianza no tienen nada asegurado, ellos también deben enfrentar rivales difíciles”, expresó Herrera en la rueda de prensa posterior al partido.

El estratega destacó el esfuerzo de sus dirigidos en un compromiso que calificó como “muy estratégico”. “Fue un partido cerrado, de mucha táctica. Al final, ambos equipos arriesgaron para buscar el gol. El arquero de Millonarios hizo una gran atajada y ninguno dio ventajas”, explicó.

Millonarios vs. Once Caldas. COLPRENSA.

Sobre su planteamiento, Herrera reconoció que buscó la victoria con variantes ofensivas. “Millonarios tenía que salir a atacar y se cuidó. Hice los cambios al final para intentar ganar, pero no se pudo. Esto es así, hay que seguir trabajando para mejorar de cara a los dos encuentros restantes”, comentó.

Publicidad

El técnico también habló sobre el rendimiento colectivo: “Vamos a luchar hasta el final. El equipo juega bien, pero últimamente no hemos sido eficaces. Nos falta tranquilidad en el remate final; a veces nos desesperamos”.

Aunque Once Caldas quedó rezagado en la tabla, Herrera insistió en que el grupo mantiene la actitud y la ilusión intactas. “Mientras las matemáticas estén con nosotros, estamos vivos. No estoy vendiendo humo, el equipo tiene con qué”, concluyó el entrenador, confiado en que el ‘Blanco Blanco’ aún puede dar la sorpresa en el cierre del campeonato.