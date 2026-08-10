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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así se vivió el fuerte terremoto en Cali: hay reporte de una voz oficial del América

Así se vivió el fuerte terremoto en Cali: hay reporte de una voz oficial del América

Uno de los dirigentes de América habló en 'Jugada Maestra' de 'Ditu' sobre lo sucedido en las últimas horas por el fuerte terremoto en Cali, Valle del Cauca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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El terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro el departamento del Chocó generó preocupación en diferentes zonas del país y se sintió con fuerza en Cali, donde se reportaron afectaciones materiales. En medio de la situación, Iván Vélez, gerente del América de Cali, entregó un reporte sobre el estado de su familia, los integrantes del plantel y las prioridades del club tras el movimiento telúrico.

Vélez habló en el programa Jugada Maestra, de Ditu, y aseguró que tanto él como sus familiares se encuentran en buenas condiciones. Desde Cali, el dirigente contó cómo vivió el momento y aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a las personas que resultaron afectadas por el terremoto.

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“Bien, gracias a Dios. Todo bien para nosotros y para la gente que tiene la oportunidad de ver el programa”, manifestó inicialmente el gerente del América al ser consultado sobre su estado.

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Posteriormente, Vélez explicó que tanto su vivienda como sus familiares no sufrieron consecuencias graves. “Bien, gracias. Por fortuna, todos estamos bien. Ha sido un tema bastante fuerte”, señaló. El dirigente también tuvo palabras para quienes enfrentan una situación más complicada debido al desastre: “Fortaleza para las personas que han perdido a sus familias y también para quienes han sufrido pérdidas materiales. Ojalá puedan recuperar todo lo más pronto posible”.

Uno de los principales interrogantes estaba relacionado con el estado de los futbolistas del América de Cali, especialmente porque varios integrantes del plantel viven en sectores cercanos a la sede deportiva. Vélez confirmó que todos los jugadores se encuentran bien de salud, aunque algunos sí tuvieron inconvenientes materiales en sus viviendas.

“Todos están bien. Algunos han tenido pequeñas dificultades en sus apartamentos, sobre todo los que viven cerca de la sede deportiva, en sectores como Valle de Lili y Ciudad Pacífica”, explicó el dirigente. Según detalló, “dos o tres tuvieron inconvenientes con sus apartamentos, pero de salud están bien, gracias a Dios”.

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La situación llevó a que la actividad deportiva pasara a un segundo plano para la institución vallecaucana. En ese sentido, Vélez dejó claro que la prioridad inmediata está en verificar las condiciones de los integrantes del club y sus familias antes de pensar en cualquier compromiso futbolístico.

“Totalmente. Es lo que menos me interesa ahora. Creo que lo más importante es la vida, hacer seguimiento a cómo están ellos y sus familias”, afirmó el gerente, quien además expresó su deseo de que la ciudad pueda recuperar progresivamente la normalidad durante las siguientes horas.

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