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Gol Caracol  / El hijo de una peluquera y un celador que ahora es figura de la Selección de España

El hijo de una peluquera y un celador que ahora es figura de la Selección de España

"Vengo de una familia muy trabajadora, muy normal, a mis padres les ha costado ganarse las cosas, eso te enseña valores", aseguró el futbolista de la Selección España.

Por: AFP
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Víctor Muñoz brilla hoy en día con la Selección España.
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AFP

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