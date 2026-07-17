Luis de la Fuente frena las comparaciones, "Messi es inigualable; Lamine Yamal tiene que ser él"

Luis de la Fuente, técnico de la Selección España, afirmó que, respecto a las comparaciones entre Lamine Yamal y Lionel Messi, que "Lamine tiene que ser Lamine, porque Messi es alguien inigualable".

De la Fuente confirmó que la estrella española "está bien", que ha participado con normalidad en el entrenamiento, y tenía una ligera molestia, tras recibir "un bocadillo" en el muslo, pero que queda la última sesión, "los momentos más críticos" y habló sobre la comparación con Leo Messi.

Lionel Messi y Lamine Yamal; jugaran la final del Mundial 2026 Fotografías de: AFP

"Lamine tiene que ser Lamine, Messi es inigualable, tiene un talento descomunal y es un ejemplo para los más jóvenes con su edad todo lo que está haciendo en el Mundial. Y Lamine, de la manera que mejor se le puede ayudar es potenciar sus características, porque tiene un potencial a futuro excepcional", dijo en la conferencia de prensa oficial previa a la final del Mundial del próximo domingo, que enfrentará a España contra Argentina en el Metlife de Nueva York.

Además, recordó una anécdota de cuando vio por primera vez a Leo Messi.



“Voy a contar una cosa muy graciosa. Estaba entrenando en la cantera del Sevilla, en Primera División de Honor. Jugamos un partido de Copa contra el Barcelona. Fuimos allí, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Le hicimos un marcaje individual y en el minuto 70 íbamos empate a cero. Cuando le sacaron tarjeta amarilla al jugador que le estaba marcando, le cambié y Messi nos metió cuatro goles”, rememoró.

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“No le vamos a poner un marcaje individual, pero vamos a prestarle una atención especial. Como ellos a nuestros jugadores”, concluyó.

Por otro lado, mostró su “ilusión” por jugar la final del Mundial ante una selección dirigida por un amigo suyo, Lionel Scaloni, del que fue profesor en el curso de entrenadores en 2017.

Luis de la Fuente, DT de selección de España - Foto: AFP

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"Nos hace muchísima ilusión, Tenemos una gran relación, somos dos grandes competidores y nos sentimos muy felices de poder enfrentarnos. tenemos una admiración mutua", aseguró.